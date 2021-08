Todavía no hay condiciones para el regreso a clases presenciales: PT

-El acuerdo sobre el retorno a las aulas aún es ambiguo

-Y no dice qué pasará con infancias que se queden en casa

Llevar a cabo un regreso a clases presenciales en el marco de la tercera ola de covid-19 aún es muy arriesgado. Lo anterior debido a que, aunado a los saqueos y actos vandálicos que han padecido muchos planteles educativos, todavía se enfrentan a la falta de personal docente. Este problema ya se venía arrastrando desde antes de la pandemia en el nivel básico; consideró el coordinador municipal del Partido del Trabajo (PT), Carlos Cuauhtémoc Díaz Villegas.

Por este motivo, dijo que, aunque ven con buenos ojos el interés de la federación de poner en marcha la nueva normalidad en las instituciones escolares, aún no existen las condiciones para que se regrese a las aulas.

La mayoría de las escuelas no están listas

“Yo creo que no hay condiciones todavía para hacer un regreso presencial. Hay muchas cosas por hacer, equipamiento, escuelas saqueadas y no tan sólo esto sino también la falta de maestros. Recuerda que antes de que entrara la pandemia había una lucha incansable por todas las escuelas y padres de familia en la que estuvieron manifestándose y cerrando escuelas porque no había horas completas, faltaban muchas por cubrir. Yo no creo que la secretaría todavía tenga cubierto al 100% como para hacer un regreso presencial y decir que los chicos van a tener todas esas horas” afirmó el entrevistado.

Recordó que recientemente autoridades educativas emitieron el acuerdo 230821 con motivo del regreso a clases presenciales. Sin embargo, este es muy ambiguo, ya que faltan muchos temas por definir y que no se explican claramente; como es el caso de que queda en responsabilidad de los padres de familia si llevan o no a sus hijas e hijos. Además del hecho de que cae sobre el mismo directivo y el consejo técnico para decidir las cosas que no estén previstas en este aspecto; en donde lo más riesgoso son las condiciones en torno a este regreso, ya que la mayoría de las escuelas no están listas para recibir a sus educandos tras la ola de robos, carencia de instalaciones eléctricas y sistema de agua potable que garantizarían la buena salud de la niñez.

Te puede interesar:

Igualmente, refrendó su respaldo al interés del gobierno federal por querer reactivar al sistema educativo. Sin embargo, las condiciones deben estar dadas e hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que garantice que este retorno escolar presencial será seguro, pues, aunque la mayoría del magisterio está inmunizado –no todos-, ya que la aplicación de la vacuna es voluntaria, se deben considerar todos los aspectos de bienestar de infantes, maestros, padres de familia e instalaciones.

Piden evitar riesgos

“Lo que pediríamos es que el gobierno sea cuidadoso, la misma SEV en dar certeza a que el regreso a clases va a ser con plena seguridad con los chicos y con los maestros (…) Nosotros estamos en total acuerdo con las medidas del gobierno federal para el regreso a clases (…) Cómo nos enteraríamos nosotros si un papá manda a su hijo a la escuela y el papá está contagiado y tiene covid, está en cuarentena, y manda al niño porque no tiene síntomas. El niño es portador y eso debe desencadenar muchos problemas (…) Entonces nosotros sí nos mantenemos en apoyo al regreso a clases, pero de manera segura para todos”, insistió.

Finalmente, Díaz Villegas reconoció que desafortunadamente este tipo de reclamos en torno a que se garantice un regreso a clases presenciales seguro, se ha relacionado con el hecho de que las o los académicos no quieren trabajar, cuando lo único que se pide es evitar riesgos y aunque en el mencionado acuerdo se señala que esta reincorporación a las escuelas será decisión de los padres de familia, no se ha aclarado cómo tomarán las clases las infancias que se queden aún en casa, dado que no se contratará personal extra o les remunerarán horas adicionales a las o los docentes para que apoyen a estos menores en esas condiciones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.