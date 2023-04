El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, doctor Jorge Martínez Torres, realizó una gira de trabajo por el norte de la entidad veracruzana en la cual supervisó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 52 de Naranjos, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 24 de Poza Rica de Hidalgo, la UMF No. 63 de El Farallón y el puesto de fábrica de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Durante su visita inspeccionó las condiciones de atención médica, infraestructura, equipamiento y abasto de las unidades médicas, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y de fortalecer la atención médica en beneficio de los derechohabientes.

Titular del IMSS Veracruz Norte supervisó unidades médicas

