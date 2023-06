TenarisTamsa y UV, impulsan la formación profesional de metalúrgicos veracruzanos

-A través de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, donde la currícula fue desarrollada por personal del Centro de Investigación y Desarrollo de la empresa.

Ante la necesidad de metalúrgicos en territorio veracruzano, TenarisTamsa impulsó la creación de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales junto con la Universidad Veracruzana (UV), que a la fecha ha sido un éxito en la formación de profesionales con gran sentido ético y de responsabilidad social; con amplios conocimientos, habilidades y destrezas en el área.

La currícula de la Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, fue desarrollada por personal del Centro de Investigación y Desarrollo de TenarisTamsa, quienes incluso durante los primeros años fueron catedráticos.

Kenneth Nigel Velázquez Rebolledo, estudiante de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la UV, es un ejemplo de esta preparación profesional, que los hace competentes y les permite contribuir en la solución de la problemática de la realidad nacional con proyección hacia la globalización.

“Esta carrera se impulsó a partir de TenarisTamsa, con la necesidad de que hubiera metalúrgicos locales en Veracruz, realmente la carrera ha sido una experiencia bastante grata para mí, me ha ayudado mucho lo que viví y aprendí, ahora que lo estoy aplicando en la industria. TenarisTamsa, me ha abierto las puertas, inicié como practicante y es como una escuela porque sigues aprendiendo y nunca dejas de aprender, aplicando los conocimientos que obtuve en mi etapa universitaria y ahora en una industria”, comentó.

Agregó que TenarisTamsa, es una empresa que te desafía todos los días y que te da la oportunidad de aprender cosas nuevas, lo que la convierte en una carrera de un gran nivel que impulsa a los jóvenes a desarrollar sus habilidades.

Entrevistado por EL DICTAMEN, Kenneth Velázquez Rebolledo, compartió que en agosto del 2017, inició su carrera profesional, con duración de cuatro años y medio, y realizó sus prácticas en TenarisTamsa, durante agosto del 2021, dentro del Programa de Prácticas Profesionales.

En la actualidad, Kenneth, es egresado de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la UV, y ya está laborando de manera formal en TenarisTamsa.

“La metalurgia es bastante amplia, aunque es un poco desconocida al menos aquí en Veracruz, realmente va tomando mayor aceptación desde que TenarisTamsa impulsó que se abriera esta carrera en la UV. Estoy bastante agradecido con Tenaris porque me dio la oportunidad de iniciar como practicante y me acaban de contratar para formar parte del programa Global Trainee, que impulsa a jóvenes con potencial para desarrollar nuestras habilidades y vivir experiencias únicas”, comentó.

“Me siento bastante orgulloso de formar parte de mi alma mater que es la Universidad Veracruzana, sinceramente es una escuela que te ayuda en muchos sentidos, tanto en conocimientos como personalmente, al menos en mi experiencia lo aprendido en la UV, me ha ayudado ahora que ya estoy aplicándola en planta, aquí en TenarisTamsa y totalmente agradecido con todos los consejos que me dieron durante mi carrera”, comentó.

“Yo invito a las personas a que conozcan un poco más de la metalurgia, donde aquí en Veracruz, TenarisTamsa es un referente y una de las más grandes industrias en el estado y la verdad que te impone”, comentó.

TenarisTamsa y UV, impulsan la formación profesional de metalúrgicos veracruzanos

La carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales sin duda será líder a nivel estatal, en la formación académica de ingenieros con grandes aptitudes para la solución de problemas del sector metalúrgico y de materiales, en los campos investigativos y profesional, así como en la interacción con la comunidad en los diversos campos de la extensión universitaria, soportados en la correspondencia de su planta docente e investigativo y en una sólida infraestructura física y de laboratorios de primer orden. La carrera será reconocida por la sociedad, por su alto grado de calidad en su programa educativo, con egresados capaces de desenvolverse en el ámbito nacional e internacional.

El objetivo de esta carrera es formar Ingenieros en Metalurgia y Materiales, que puedan desempeñarse eficientemente en el sector productivo y contribuir con el desarrollo regional y nacional, con capacidad innovadora y criterios de seguridad que puedan satisfacer la demanda creciente de recursos humanos especializados en el área de la Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales.

Marco Daniel Díaz Vergara, otro ejemplo de éxito en la metalurgia en TenarisTamsa

Tras haber cursado la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales en la Universidad Veracruzana, Marco Daniel Díaz Vergara, hoy en día se desempeña como gerente de tratamientos térmicos, en una planta de Tenaris en Estados Unidos.

En entrevista con EL DICTAMEN, Díaz Vergara, se congratuló de haber formado parte de la segunda generación de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales en la Universidad Veracruzana, impulsada por la empresa TenarisTamsa.

“Obviamente me tocaron los inicios de la carrera y entonces viví toda esta formalización del plan de estudios, tuvimos muchos maestros o catedráticos que venían de la industria tanto de Pemex como de la misma TenarisTamsa, además de catedráticos ya formados en la Universidad Veracruzana.

Mientras que las nuevas generaciones ya están experimentado un plan de estudio más maduro y estructurado, es decir, ya se están cosechando los frutos de esas semillas que se sembraron hace algunos años.

Incluso se han enviado estudiantes y profesores a continuar sus estudios al extranjero, con la finalidad de que se domine al 100 por ciento, la teoría y la práctica de la industria metalúrgica.

“Muchas veces nosotros en las primeras generaciones no estábamos tan seguros de todo el mundo de aplicaciones o compañías a las que podemos nosotros aplicar estudiando esta carrera, no solo es el acero, al final estoy aquí en TenarisTamsa, en una compañía siderúrgica, pero el lado de materiales también te da la posibilidad de trabajar en una compañía de concreto o minera de extracción”, comentó.

La realidad es que existe un abanico muy amplio de posibilidades, para aquellos estudiantes que están cursando sus estudios en la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la Universidad Veracruzana (UV).

Marco, incluso ha tenido la oportunidad de participar en los simposios de metalurgia y materiales que se realizan de manera anual en la Universidad Veracruzana (UV), donde ha podido compartir sus experiencias profesionales.

En la actualidad, Marco Daniel, labora en TenarisTamsa, y recuerda que su primer acercamiento con la empresa fue al realizar sus prácticas de verano, que tuvieron una duración de un año y medio, en el Centro de Investigación y Desarrollo, posteriormente tres meses antes de concluir la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, comenzó sus prácticas profesionales en el departamento de calidad y metalurgia, durante un año.

Posteriormente fue seleccionado para participar en el programa de Global Trainee.

“He aprendido muchísimo, no solo es el tema del conocimiento teórico sino las habilidades y capacidades que te pueden ayudar a gestionar personal, recurso, a la interacción con personas de tu país o de otros países, el networking que puedes tu tener, la manera de tratar de mejorar tus tiempos en las actividades, la toma de decisiones, creo que al final descubres que no es solo aprender lo técnico, sino tratar de desarrollar y buscar la mejora continua tanto en el desarrollo personal y profesional, sino de tu equipo a cargo”, comentó.

Se tiene la libertad de pensar y desarrollar el conocimiento no solo personal, sino grupal.

“La compañía en que trabajo, al final es TenarisTamsa, pero en Pensilvania, Estados Unidos, actualmente soy el gerente de tratamientos térmicos y mis actividades son la gestión de las líneas de tratamientos térmicos de la planta de Koppel”, comentó.

Invitó a los jóvenes por interesarse en estudiar este tipo de ingeniería que te da la oportunidad de generar nueva información, ser innovador, es decir, se hace mucha investigación para la mejora de algo, porque al final la industria energética es una de las más grandes a nivel mundial y existe mucha inversión en el desarrollo de productos, tubos con mejor resistencia y un pozo más productivo.

“Siempre está el tema del desarrollo de algo mejor”, comentó.

A esta altura, Marco Daniel, no se arrepiente de haber estudiado esta carrera, donde existe mucho campo laboral y un sueldo bien remunerado.

“No es solo hacer un fierro, es investigación, teoría y aplicación dentro de esta carrera muy inmensa”, concluyó.

Talento juvenil que se desarrolla al máximo

José Enrique García González, desde la secundaria ya tenía definido qué carrera quería estudiar, debido a que el gusto por la metalurgia lo adoptó de su tío, que se desempeñaba como catedrático en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Y fue precisamente en esa universidad, donde estudio su carrera profesional de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales. Actualmente Enrique, ocupa el cargo de director de metalurgia y producto de TenarisTamsa.

“Yo tenía un tío que era metalúrgico, él daba clases en el Instituto Tecnológico de Saltillo, que es donde yo me gradué de ingeniería metalúrgica y materiales, y cuando yo estaba en secundaria él me llevaba los fines de semana a hacer algunos experimentos dentro del instituto y me llevaba a conocer los laboratorios y me empezó a introducir en el ambiente de la investigación, él me contaba mucho de lo que veía, los hornos que tenía, los equipos y microscopios, me llamó muchísimo la atención, de entender desde un microscopio como está formada la materia”, comentó.

García González, define qué es la metalurgia, con la finalidad de que los jóvenes que estén interesados por estudiar esta carrera, se animen a hacerlo por las múltiples habilidades que se desarrollan en su formación profesional y posteriormente en su ámbito laboral.

“La metalurgia es una carrera sumamente atractiva desde muchos puntos de vista, la metalurgia ha existido desde hace muchísimos años, es de las carreras más antiguas que existen, es el conocimiento que uno adquiere para poder manipular los elementos y los metales, poder fabricar aleaciones, elementos de aleación en ciertas condiciones de temperatura, tratamientos térmicos, deformación, y así ser capaces de poder darle características a los materiales, en este caso los aceros”, comentó.

Sin embargo, se debe tener gusto por la física, matemáticas, química y la mecánica, pero lo más importante, te debe de apasionar la investigación, porque constantemente se están buscando innovar y buscar por qué algún tipo de material se comporta de cierta manera.

“Si te apasiona y si te gusta, no es difícil estudiar esta carrera, es una combinación de distintas materias o ramas, como la física, la química, las matemáticas, la física química, la mecánica, se conjuntan muchas áreas dentro de una especialización, entonces para alguien que no siente la pasión por profundizar en este tipo de temas, pues seguramente si se puede volver algo complicado”, comentó.

José Enrique García González, compartió que, a punto de concluir la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, en el Instituto Tecnológico de Saltillo, recibió una invitación para hacer una maestría en la Universidad de Pittsburgh.

Dicha invitación la realizó Hugo Solís, que en ese entonces laboraba en TenarisTamsa y se encontraba en la Universidad de Pittsburgh.

“Dentro del departamento de metalurgia se estaba abriendo una oportunidad, para ingresar como estudiante y hacer un proyecto de investigación a dos años, luego me ofrecieron continuar con el doctorado, me quedé a estudiar el doctorado y durante todo ese proceso, cada año yo recibía al menos una llamada de TenarisTamsa, a través del equipo de recursos humanos me daban seguimiento y una vez al año, me llamaban o por correo electrónico me contactaban para saber cómo iba todo”, comentó.

A punto de concluir el doctorado, la comunicación era más frecuente con TenarisTamsa, que estaba por abrir el Centro de investigación y Desarrollo, y posteriormente fue invitado a participar y ser parte del equipo de fundadores.

José Enrique García González, además se involucró en la creación del primer plan de estudios de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, durante el 2008, que representó una gran satisfacción personal y de equipo, porque se estaban convirtiendo en pioneros de la formación de una nueva carrera en Veracruz.

Se trataba de un gran reto, debido a que es un área donde ingresaban entre 10 y 30 estudiantes por año, es decir, no tiene una gran demanda, quizás porque no es muy conocida, ni los alcances profesionales que tiene.

A finales del 2008, se llevó a cabo la presentación de la primera versión del contenido del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales.

“Después de lograr esta primera versión que tuvo muchas revisiones internas, tanto con el director de metalurgia del centro, el gerente, nosotros lo que hicimos fue prácticamente integrar los planes de estudios que veíamos del Tec de Saltillo, del Tec de Morelia, yo quise integrar temáticas que yo había vivido dentro de la Universidad de Pittsburgh, tratábamos de enriquecer con toda la información que teníamos”, comentó.

En el 2009, la carrera en la Universidad Veracruzana (UV), ya había iniciado y fue en la época del afine del contenido de las materias de especialización, mientras los estudiantes aún estaban tomando las materias del tronco común.

Se trató de mucho trabajo para afinar el contenido del plan de estudios, donde José Enrique García González, ingresó a dar clases de metalurgia mecánica y metalurgia física, a la primera y segunda generación de la UV.

El mayor reto en la elaboración del plan de estudios fue armar la plantilla de docentes, sobre todo en los dos años donde se capacitaron a los cuatro profesores que fueron enviados a capacitarse en la Universidad de Pittsburgh, que fueron prácticamente el relevo de los pioneros de la elaboración de la currícula de esta carrera, que eran trabajadores activos de TenarisTamsa.

Destacó que en la actualidad TenarisTamsa, tiene un número importante de metalúrgicos que han egresado de la Universidad Veracruzana, que resulta muy satisfactorio porque en ocasiones se está trabajando con ex alumnos de la primera y segunda generación de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales.

“En mi equipo, prácticamente el 40 por ciento, son egresados de la UV, de la carrera de metalurgia”, comentó.

Se trató de un esfuerzo coordinado entre la industria y la universidad, es decir, de TenarisTamsa y la Universidad Veracruzana (UV).

Al final, envió un mensaje a los jóvenes que tienen intenciones de estudiar esta carrera, mismos que deben de buscar el mayor nivel de compromiso durante sus estudios, porque una vez que ingresan a la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, nunca les dolerá dedicarle tiempo extra, porque es una cuestión de curiosidad científica.

“Buscarle entendimiento, es una carrera donde no se trata de memorizar, es una carrera en la que se busca entender, se necesita mucho inglés, tener conocimiento del idioma inglés, los invito a todos aquellos que están con la duda de qué carrera estudiar o hacer un cambio en el primer semestre, deben de darle una revisada a esta carrera que es muy retadora y enriquecedora y tiene una aplicación en muchos campos, tiene presencia en todo tipo de industria”, concluyó.

UV, pieza clave para el desarrollo de talento

Desde su creación durante el pasado 2007, la carrera Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, ha contribuido a la formación de profesionales con el perfil adecuado para resolver las problemáticas actuales en el ámbito de metalurgia y materiales.

Yolanda Lagunes Paredes, directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV) Región Veracruz, dijo que la intención es promover el área de investigación en metalurgia y materiales por medio de los cuerpos académicos asociados al programa educativo.

Además de contar con una infraestructura pertinente a las necesidades actuales de los sectores educativos, industriales y de investigación que ayude a la formación de recursos humanos en el área de metalurgia y materiales.

“Se le pidió apoyo a la empresa TenarisTamsa, la cual contribuyó en la preparación de los planes de estudio, inclusive en algunos equipos y capacitación, para la creación de esta carrera”, comentó.

Yolanda Lagunes Paredes, directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (UV) Región Veracruz, dijo que en el año 2012, ingresó la primera generación, lo que hizo que el programa educativo fuera susceptible a ser evaluado por el organismo acreditador.

Durante la primera generación egresaron 10 alumnos, es decir, entre el 2010 y 2013.

Del 2007 a la fecha han egresado más de 120 alumnos. Del total de alumnos que ingresan, un 50 por ciento logra concluir sus estudios e inmediatamente se logran colocar en empresas de buen prestigio.

Recordó que la empresa TenarisTamsa desde la elaboración del plan de estudios, ha estado muy cerca, apoyando a este programa educativo, inclusive capacitando académicos en el extranjero, sobre todo a ingenieros químicos y mecánicos.

El objetivo es que los catedráticos sean gente cien por ciento preparada.

Los alumnos que han egresado de la carrera Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales, se encuentran colocados en varias empresas de prestigio nacional e internacional.

Incluso el pasado mes de marzo de este año, se contactaron a varios egresados, por la cuestión de la reacreditación de la carrera y se logró comprobar que están colocados en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), General Electric Motors, TenarisTamsa, Grupo CN Clavos Nacionales, Extracciones Metálicas, entre otras.

En la carrera las mujeres logran destacar al igual que los hombres.

Destacó que la primera generación de la carrera Ingeniería Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la UV, ya es candidata a ser evaluada por el CACEI que opera desde julio de 1994, y es el primer organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura en México y está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C., (Copaes).

Recordó que, en el año 2017, el programa educativo empezó con el plan de estudios del 2010, y fue evaluado por el organismo acreditador en el Marco General de Referencia para los Procesos de Acreditación de Programas Académicos de Tipo Superior y obtuvo su dictamen acreditado con vigencia hasta diciembre del 2022.

“Por tal razón en estos momentos el programa educativo está en proceso de reacreditación”, comentó.

Destacó que, en el 2019, se hizo una revisión del plan de estudios, para la generación 2020, que ya fue actualizado.

Ahí se consideró la opinión de los empleadores, egresados y especialistas del sector productivo y obviamente TenarisTamsa, que siempre ha apoyado este programa educativo.

