TenarisTamsa reconoció a 180 jóvenes veracruzanos con Becas al Mérito en una ceremonia virtual

Tamsa, A.C., la asociación civil de TenarisTamsa, distinguió con las Becas al Mérito a 180 estudiantes de secundarias y bachilleratos técnicos de Veracruz y Boca del Río que han demostrado un firme compromiso con su formación académica.

Debido a la contingencia sanitaria, la ceremonia de entrega de Becas al Mérito 2020 se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de Laura Minakata, Directora de Recursos Humanos y Rosa Elena Pérez, Gerente de Tamsa, A.C.; entre otros representantes de las instituciones educativas participantes.

TenarisTamsa entrega Becas al Mérito

En total fueron beneficiados 131 alumnos de las Escuelas Secundarias Técnicas Industriales (ESTI) 1, 2Z, 26, 123, 130 y 136; y 49 estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Planteles Veracruz 1 y 2, del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 79 y 124 y del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CTIS) 15.

“Es el séptimo año en el que tenemos la oportunidad de ser solidarios con la comunidad a través de nuestro programa de Becas al Mérito. En este periodo hemos entregado 1,041 becas, así plantamos una semilla en la comunidad” dijo Rosa Elena Pérez, Gerente de Tamsa, A.C. Y agregó “Para nosotros quien obtiene esta beca debe tener pasión por lo que hace, por eso los invito a que descubran cuál es su misión en la vida y su proyecto de vida, haganlo con pasión, el límite se

lo ponen ustedes mismos”.

“Nuestro compromiso es con la educación y la comunidad. Reconocemos y fomentamos el esfuerzo, la excelencia, la perseverancia, valores que nos identifican y que son claves para el desarrollo de nuestro país. El coronavirus ha

puesto en manifiesto que estamos en cambio constante y que es momento de oportunidades” dijo Laura Minakata, Directora de Recursos Humanos durante su mensaje a los becados y agregó que TenarisTamsa apunta a continuar promoviendo la excelencia entre los jóvenes estudiantes que son el futuro de México.

Fidencio Alarcón, Alumno del CBTIS 79, compartió “es la segunda vez que TenarisTamsa me premia con este incentivo por mis méritos académicos. De esta experiencia me llevo un gran número de conocimientos, no sólo académicos, sino

también de vida, esforzarme y seguir mis sueños”.

Por su parte Kaori Chargoy, Estudiante de la ESTI 130, aseguró que “haber obtenido nuevamente la Beca al Mérito de Tamsa, A.C. es un éxito muy importante para mí, me deja ver que uno puede lograr sus metas con trabajo,

dedicación y esfuerzo”.

Mientras que Alonso Trinidad, Estudiante de la ESTI No. 136, agradeció a TenarisTamsa por este gran gesto en favor de la comunidad estudiantil “Porque no tan sólo son una fuente de empleos, también son una empresa preocupada por

el progreso del estudiante”.

A través de las Becas al Mérito, Tamsa, A.C. y TenarisTamsa buscan promover una educación de excelencia para el progreso de la comunidad, para que los jóvenes continúen con su formación académica y adquieran las habilidades que les permitan integrarse al mercado laboral.

