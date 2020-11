TenarisTamsa celebra la ceremonia de egreso de la 2da generación de “Jóvenes Construyendo el Futuro”

TenarisTamsa, en su esfuerzo constante por contribuir al desarrollo profesional de los jóvenes veracruzanos, fue una de las primeras empresas en levantar la mano cuando comenzó el programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” para integrarlos a sus reconocidos procesos de formación.

Este programa tiene como objetivo darles experiencia laboral a las nuevas generaciones de egresados y capacitarlos de acuerdo con sus áreas de interés y profesionalización.

Por ello, y en línea con este esfuerzo, la acerera ha celebrado este viernes 6 de noviembre la ceremonia de egreso de su más reciente generación de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes tuvieron que enfrentarse a la situación sanitaria que ha trastocado al mundo entero en los últimos 7 meses.

Plan de formación

Bajo la moderación de Mónica Flores, el primero en dirigir unas palabras al grupo de 11 egresados fue Francisco Jáuregui, tutor de los “Jóvenes Construyendo el Futuro” en TenarisTamsa.

Este explicó que los miembros del programa fueron capacitados en dos especialidades en específico: Técnico en mantenimiento mecánico y Técnico en mantenimiento eléctrico.

Para cada una de estas especialidades se ha implementado un plan de formación que toma como base los temas que son parte fundamental de la cultura industrial de la compañía y se complementa con capacitación técnica y gestional.

“Lo que se busca con este plan es el desarrollo de las habilidades y competencias en los aprendices”, explicó Jáuregui durante la ceremonia de clausura- “con el objetivo de que puedan seguir con su carrera profesional, dándoles herramientas sumamente valiosas”.

Los jóvenes que construyen el futuro junto a TenarisTamsa

Los graduados contaron con 5,800 horas de capacitación acumuladas y 400 puntos en su plataforma de capacitación virtual. De los 13 participantes que comenzaron su formación en TenarisTamsa durante noviembre de 2019 (10 hombres y 3 mujeres, 11 profesionales y dos técnicos), 11 fueron los que lograron terminar su capacitación.

Este equipo de entusiastas comenzaron el programa de manera presencial pero, debido a la pandemia, tuvieron que migrar a un programa virtual. Esto dentro de la línea permanente que prioriza en todo momento la salud de los aprendices y todo el equipo de TenarisTamsa. Cuidando además la calidad de la educación que reciben.

Algunos de los graduados que tuvieron su cierre durante la ceremonia virtual fueron Cinthya Mejía, Pablo Gamboa, Alejandro García, Andrés Tapia, Juan José Rivera. José Uriel Lily, Jorge Medina, Félix Cruz.

Y fue Pablo Gamboa Sosa quien representó a su grupo de compañeros a la hora de dirigir unas palabras de agradecimiento no solo a sus tutores y compañeros, sino también a la empresa.

“Cuando eres recién egresado, es muy difícil contar con experiencia, y las empresas cada vez buscan gente más capacitada. De ahí la importancia de este programa que es de gran valor para nosotros, ya que nos permitió aprender más sobre el sector industrial”, expresó el graduado.

“Nos enseñaron a trabajar con calidad, que es fundamental para Tenaris y todos sus procesos, la seguridad y, sobre todo, lo que me llevo es la mejora contínua que nos impulsa a no estancarnos en un solo lugar. Tuvimos desafortunadamente que enfrentarnos al COVID-19 durante este periodo, lo que nos llevó a seguirnos capacitando desde casa. Pero ahí agradezco mucho a la empresa por no dejarnos solos. En general fue un gran aprendizaje…”.

Por último, Gamboa Sosa agradeció también a los compañeros que, junto a él, formaron parte de esta enriquecedora experiencia, deseando con anhelo poder coincidir profesionalmente de nuevo en un futuro.

“Una generación especial”

Otro de los tutores de los jóvenes, Luis Rey, dedicó también unas palabras al grupo de egresados, dándoles un mensaje con una gran carga simbólica: “Muchas veces no entendemos por qué ocurren las cosas; si bien fue desafortunado el momento que vivimos de pandemia, ustedes supieron adaptarse a eso, se capacitaron a través de las plataformas virtuales y tomaron las oportunidades.

“Sé que es difícil entenderlo en estos momentos, pero los invito a que en un futuro reflexionen sobre este tiempo y s darán cuenta que tuvieron un aprendizaje que no hubieran tenido en una situación normal”.

Tras catalogarlos como una “generación especial”, el tutor expresó el orgullo que siente por los once egresados y la forma en que han afrontado el presente pensando en su futuro. Les deseó, por último, mucho éxito en sus proyectos venideros.

Hasta el momento, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en TenarisTamsa ha graduado a un total de 50 aprendices desde que comenzó su implementación. Adicionalmente, hay 20 jóvenes en el mismo programa que comenzaron en junio y se encuentran en su proceso de capacitación en un modelo virtual.

