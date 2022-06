TenarisTamsa celebra el Día de la Educación con la entrega de más de 270 Becas a jóvenes veracruzanos

Después de dos años de pandemia y por noveno año consecutivo, TenarisTamsa, a través de su asociación civil Tamsa A.C., realizaron la ceremonia de entrega de Becas, donde se reconoció a más de 270 estudiantes de escuelas secundarias, bachilleratos técnicos de Veracruz y Boca del Río, así como licenciaturas, por su destacado rendimiento, empeño, compromiso y excelencia educativa.

Se trató de un día muy importante para alumnos y padres de familia, pero también para Tamsa A.C. y para TenarisTamsa porque se cumplen 70 años de la fundación de Tamsa en Veracruz, y también se cumplen 100 años del nacimiento de Roberto Rocca, padre del presidente Paolo Rocca y que fue un gran promotor de los valores de la educación, como una base del desarrollo de una comunidad.

En los dos últimos años, TenarisTamsa ha invertido más de 55 millones de pesos en mejorar la calidad de la educación y la infraestructura escolar de la comunidad veracruzana, dijo durante su discurso la Lic. Cecilia Bilesio, vicepresidenta de Tamsa A.C.

“Desde que lanzamos las becas desde hace más de 17 años, más de 3 mil 800 jóvenes de todo el país, han recibido ayuda para este estudio, como hoy lo reciben ustedes”, comentó.

Por ello, este 10 de junio, fecha del fallecimiento de Roberto Rocca, y para rendir un homenaje a su vida y su pasión por la educación, se ha decidido designar este día, como el “Día de la Educación Roberto Rocca”, en TenarisTamsa y todas las empresas del Grupo Techint.

“A partir de ahora, todos nuestros programas educativos, incluidos en el que ustedes han sido acreedores, llevará su nombre y hemos diseñado una nueva imagen para homenajearlo”, comentó.

Por su parte, la Lic. Rosa Elena Pérez Hernández, gerente de Tamsa A.C., informó que, de los más de 270 jóvenes de excelencia, 165 corresponden al nivel secundaria, 35 de bachillerato y 79 de universidad.

Las Becas, fueron otorgadas desde el pasado 2005, y cada año se comprueba que el apoyo económico que reciben es para pagar la inscripción de su próximo año, comprar útiles escolares o una Lap Top o computadora de escritorio, que les permita continuar con sus estudios.

Este beneficio lo recibieron más de 270 estudiantes de escuelas como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 79, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 15, Colegio Nacional de Educación Profesional, Técnica Plantel Veracruz 1, Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica Plantel Veracruz 2, la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 1, 2Z, 26, 123, 130 y 136; el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla, el Tecnológico Nacional de México Campus Morelia, el Tecnológico Nacional de México Campus Orizaba, el Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz, Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Veracruzana Campus Veracruz y Xalapa.

Cabe hacer mención que la ceremonia se realizó de manera presencial, teniendo como sede el World Trade Center (WTC) de Boca del Río, tras dos años de haberse realizado de manera virtual.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García, el director del Conalep Estatal Veracruz, el Mtro. Jesús Guillermo Arévalo, el doctor Rubén Edel Navarro, vicerrector de la Universidad Veracruzana (UV) Campus Veracruz, el subdirector académico del Tecnológico Nacional de México Campus Veracruz, Víctor Robles Olvera, la Lic. Cecilia Bilesio, vicepresidenta de Tamsa A.C., y la Lic. Laura Minakata, directora de Recursos Humanos de TenarisTamsa.

Con las Becas, TenarisTamsa a través de Tamsa A.C., busca motivar el compromiso educativo de los jóvenes veracruzanos para que adquieran habilidades competitivas y lleven al máximo su potencial en los ámbitos formativos y laborales; así como apoyarlos con su desarrollo personal.

Paola Barroso González, alumna de la licenciatura de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana (UV).

“Llevo siendo becaria de Roberto Rocca por 5 semestres y es una gran oportunidad para mejorar como estudiante y tener un poco de experiencia práctica para el ámbito industrial que tiene TenarisTamsa, tengo un promedio de 9.83, es una gran oportunidad para todos los estudiantes de secundaria y bachillerato que sean sobresalientes, pero no solo en lo académico, sino en cuestiones personales de ser como lo que quieran ser y motivarse para lograr sus sueños, el apoyo me ha ayudado a pagar mis inscripciones de la universidad, traslado”, comentó.

Fernando Ferrer Rivera, alumno de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 1.

“Es algo que me llena de mucho orgullo, el año pasado intenté tramitarla sin embargo no la obtuve y este año me esforcé mucho más y me propuse a mi mismo conseguirla y estoy aquí y me siendo muy feliz que mi familia logre ver mis metas, mi promedio es de 10, de grande me gustaría ser ingeniero nuclear o alguna rama derivada de la química, se me hace muy sencillo”, comentó.

Génesis Francisco Ferman, estudiante del CETIS 15 Veracruz.

“Me da mucha emoción y entusiasmo porque es bonito que reconozcan tu esfuerzo de un año completo, mi promedio es de 9.8, quiero estudiar derecho y quiero aplicar en la UV que está en Xalapa, no tengo intenciones de bajar mi rendimiento, pido a los demás chicos y chicas que se esfuercen y que hagan un esfuerzo para obtener una beca como esta”, comentó.