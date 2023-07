En la actualidad, ya concluido el Carnaval de Veracruz, los integrantes de la Coalición de Taxistas en Veracruz, reportan que los robos continúan, pero ya no son violentos, es decir, únicamente se llevan el dinero y no despojan al conductor de la unidad, como estaba ocurriendo en meses pasados, dijo su presidente Mario Ortiz Martínez.

“A mi conocimiento creo que asaltos menores, que nada más les han robado un dinero y no hay mayor situación, para nosotros es una preocupación cuando sale lesionado un compañero o se ve desposeído de su unidad, ya para nosotros son situaciones graves y en este momento no tengo conocimiento”, comentó.

El entrevistado aseguró que no puede asegurar que no se hayan registrados atracos violentos en contra de taxistas, sin embargo, su agrupación no ha tenido ningún reporte.

Taxistas reportan robos menores, disminuyen las lesiones y el despojo de la unidad

Por ello, se reportan robos menores a los taxistas y no ha salido ninguno lesionado.

“Así es, nada que nos preocupe”, comentó.

Explicó que, durante los carnavales pasados, se registraban asaltos violentos a los taxistas, y por seguridad, evitaban trabajar durante la noche y madrugada.

Esta situación les afectaba en su economía, pero preferían proteger su integridad física que salir lesionados ante un posible asalto de delincuentes.

