Taxistas marchan contra Grupo MAS: Exigen descuento de 50% al pago de agua

Diferentes agrupaciones de taxistas en la conurbación Veracruz-Boca del Río realizaron una marcha pacífica en contra del Grupo MAS, para exigirle un descuento del 50% al cobro del recibo del agua. Esto tras la grave afectación económica que ha provocado la pandemia del COVID-19, a los hogares veracruzanos, dijo Raúl Mendoza Alducin, presidente de SERTACAVER.

El entrevistado dijo que al igual que las personas de la tercera edad, pensionados y discapacitados, la ciudadanía en general requiere de este apoyo al menos este fin de año, dentro del pago anual de agua.

Explicó que los choferes del transporte público no tienen dinero para pagar el agua; lo anterior debido a que su actividad registra una baja del 70% y solo tienen ganancias para llevar lo necesario a casa.

“Por lo de la pandemia les pedimos que nos den el apoyo del 50 por ciento, pero a toda la ciudadanía. Es más difícil el hecho de que no paguemos, porque de alguna manera, esto que está pasando con la pandemia. Lo que es el transporte público, el taxista, ha bajado un 70 por ciento el trabajo y no tenemos dinero para llevar a las casas; queremos el apoyo, queremos pagar y no vamos a poder pagar y creo que es peor para ellos”, comentó.

Detalló que cada año se registra un incremento en la tarifa del agua, y el gremio de taxista siempre es cumplido con sus pagos; pero este año, se dificulta por las pérdidas sufridas por la pandemia.

En la marcha que se realizó en las calles céntricas de la ciudad de Veracruz, participaron taxis de diferentes agrupaciones y autos particulares.

Luego se tomaron las avenidas de Díaz Mirón y Allende, donde están ubicadas las oficinas. En esa ubicación harán guardia hasta ser recibidos por alguna autoridad del Grupo MAS.

En caso de no ser escuchados, en 15 o 20 días, podrían tomar las instalaciones del Grupo MAS.

“Si vamos a tomar las oficinas, hoy si es pacífica; ya después se tomarán y haber que sienten de que no puedan recibir los pagos”, comentó.

La petición del 50% de descuento al pago anual anticipado del agua no se ha hecho de manera formal al Grupo MAS; luego de que las autoridades no han querido recibirlos en sus instalaciones y únicamente los dejan esperando en la calle.

Te puede interesar:

“Hace un mes aproximadamente fuimos y nos recibieron en la calle y solo mandaron a una persona que no puede tomar decisiones y solo les toma la información; queremos platicar una persona que nos diga porque si y porque no se puede”, comentó.

Concluyó que son alrededor de 300 los taxistas que están participando en esta marcha pacífica, no solo de SERTACAVER, sino de otras agrupaciones.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ