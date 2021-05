Taxistas: 1500 vehículos operan por apps en zona conurbada

-Especialmente los fines de semana

La Coalición de Taxistas de Veracruz señaló que durante los fines de semana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río circulan al menos 1 mil 500 vehículos particulares prestando el servicio de taxi mediante aplicaciones, lo cual les representa una competencia desleal que está impactando en la reducción de los ingresos económicos de los trabajadores del volante.

Su presidente, Mario Ortiz Martínez, reconoció la necesidad de la modernidad que significa la tecnología; pero no en la operación de vehículos particulares contraviniendo la ley. Lo anterior debido a que éstos no están registrados ante ninguna autoridad, no pagan impuestos y no se hacen responsables de las situaciones que se han generado como asaltos a los usuarios, accidentes y hasta fallecimientos.

Lamentó que esta competencia indebida les está provocando pérdidas económicas de hasta un 20 por ciento en la prestación del servicio, ya que se ha detectado que durante los fines de semana en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río circulan hasta 1 mil 500 unidades que prestan el servicio de taxi por aplicación.

Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz. Foto: Alina KRAUSS

Expresó la preocupación de los concesionarios por las reformas que en estos momentos se analizan en los congresos locales, el federal y en la Suprema Corte, que van orientadas a permitir que los taxis por aplicación de empresas como Uber sean nombrados “servicio privado de transporte de pasajeros”.

Reiteró que este servicio existe de forma ilegal en muchos países, porque las empresas son muy poderosas económicamente, “tienen el dinero suficiente para comprar conciencias”.

Apuntó que en el estado de Veracruz se observa su operación también en Xalapa y Coatzacoalcos.

Ortiz Martínez exhortó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a realizar un análisis transparente y equitativo para que determinen que estas empresas transnacionales brindan un servicio público y que, por lo tanto, deben estar sujetos a la regulación actual que tiene como base contar con una concesión otorgada por el Estado.

