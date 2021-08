Taxistas denuncian que ciudadanos se resisten a usar cubrebocas

-De cada 25 servicios 3 o 4 se rehúsan a utilizar este tipo de protección

Ante esta tercera ola de covid-19 anunciada por el gobierno de Veracruz, los taxistas han redoblado las medidas sanitarias para brindar un servicio sin riesgos para las y los usuarios, así como para los conductores de las unidades. Sin embargo, a la fecha, se sigue presentando resistencia por parte de algunos clientes, especialmente locales, al uso del cubrebocas antes de abordar el taxi, reconoció el presidente de Radio Taxi GL, Guillermo Larios Barrios.

Agregó que, de cada 25 servicios que realiza al día algún conductor de taxi, tres o cuatro no se quieren colocar el cubrebocas antes de subirse al vehículo.

“Sí, claro, agarran y te dicen: no creo, me pongo en manos de no sé quién y cosas por el estilo y, la verdad es que, simplemente se les dice: bueno, te lo pones para que puedas abordar o de lo contrario no te puedo brindar el servicio (…) Principalmente de los ciudadanos locales que es a quienes les damos un mayor número de servicios, entonces, es donde se nota más”, dijo en entrevista.

En este sentido, el líder de taxistas mencionó que para abordar alguno de los taxis será obligatorio el uso del cubrebocas, utilización de gel antibacterial o sanitizante; de lo contrario, no brindan el servicio.

“Que es la parte que nos preocupa porque los compañeros están en contacto con todo tipo de público y eso los pone en alto riesgo de contagio”, manifestó Larios Barrios.

Agregó que afortunadamente, en las últimas fechas no ha habido contagios gracias a que han sido disciplinados en mantener esas medidas; inclusive cada ocho o máximo 15 días se sanitizan completamente cada vehículo, aunque algunos conductores ya cargan sus botellas sanitizantes en casa taxi.

“Ya es un hábito que se les quedó y lo estamos llevando de manera permanente, independientemente de las campañas que hacemos”.

En este tenor, Guillermo Larios hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con estos protocolos; pues el combate al coronavirus debe ser un compromiso de todas las personas, es decir, sociedad y gobierno.

Asimismo, destacó que todos los taxistas cuentan ya con la vacuna anticovid y reiteró que se aplican todas las medidas de salud establecidas; por lo que es necesario redoblar esfuerzos para aminorar los casos.

“Si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a nuestra familia, estamos cuidando a la gente que nos presta algún tipo de servicio o que nos vende algún producto, entonces esto de la pandemia es responsabilidad de todos”, concluyó.

