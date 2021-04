Este lunes, los taxistas en Veracruz se manifestaron, ya que, exigen la renuncia del titular de Transporte Público

Por considerar que hay omisiones y permisibilidad para la incursión nuevas modalidades del servicio de taxi que utiliza unidades particulares, sin concesiones y mediante aplicaciones digitales, decenas de taxistas de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río se manifestaron este lunes en el bulevar Ruiz Cortines, para exigir la renuncia del director general de Transporte del estado, Ángel Alarcón Palmeros.

En el sitio, el presidente de la coalición de taxistas del estado de Veracruz, Mario Ortiz Martínez, aseguró que esta situación es insostenible para el gremio pues han tenido el 100 por ciento en pérdidas en lo que consideran una competencia desleal.

“Estamos en contra de la traición de Transporte y sus acciones, para el no cumplimiento de la ley en lo que corresponde a las aplicaciones de transporte en vehículos particulares. Nosotros decimos: bienvenidas las aplicaciones, pero no en vehículos particulares porque eso es ilegal. Ellos no pagan los derechos que pagamos nosotros, ni las concesiones”

Al respecto, el líder del gremio recordó que ellos cumplen con la normativa al pagar sus impuestos, capacitaciones, revisiones de unidades cada año, entre otros requerimientos establecidos.

El presidente de la coalición de taxistas del estado de Veracruz, Mario Ortiz Martínez. Foto: Alina Krauss

Algunos conduciendo sus unidades y otros caminando, los taxistas se congregaron en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la ciudad de Boca Del Río y exigieron la aplicación del Código Penal en su Artículo 272, que establece sanciones para quien cometa el delito de transportar pasajeros sin tener los permisos que otorga la Dirección del Transporte.

“No nos permite competir contra ellos que se encuentran en la ilegalidad y, por lo tanto, no podríamos prestar el servicio. Nos está afectando hasta en un 100 por ciento el que se permita la operación de plataformas con vehículos particulares, nosotros estamos dispuestos a competir al 1 × 1 pero en igualdad de circunstancias”.

Exigieron que se aplique la ley pues las autoridades no hacen operativos e insistió que son omisos y están permitiendo que sigan trabajando de esta forma.

Por su parte, el vocero de la organización, Ignacio Rodríguez, señaló que podrían interponer una denuncia por actos de corrupción.

