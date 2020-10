Taxistas crearán su propia aplicación para hacer frente a la competencia de InDriver

Tras ser ignorados por las autoridades de la Dirección de Transporte Público del Estado, poniendo como pretexto la pandemia del COVID-19, Guillermo Larios Barrios, director de Radio Taxi GL, aseguró que para el próximo mes de noviembre tendrán lista su propia aplicación; esto para hacer frente a la competencia desleal de InDriver.

Explicó que InDriver tiene un año y medio operando en todo el estado de Veracruz, violentando la ley; lo anterior al permitir que autos particulares estén otorgando el servicio de transporte público.

“Voy a liberar una aplicación similar a la inDriver el próximo mes y la vamos a dar gratuita para todos, porque lo que queremos es combatir esta aplicación y que se vaya de Veracruz. Ojalá que los compañeros nos sigan, porque tenemos el malinchismo encima”, comentó.

Larios Barrios aseguró que InDriver le está quitando el trabajo al 60 por ciento de los taxistas que operan en la entidad veracruzana, con la participación de 600 vehículos particulares.

“Eso es piratería y esta siendo tolerado por el gobierno del estado, porque no está haciendo nada, vamos a dejarlo en una omisión, porque no me consta que estén recibiendo algún beneficio, pero si los están dejando trabajar, alguna razón habrá de fondo”, comentó.

Explicó que, desde la llegada de las nuevas tecnologías, algunos taxistas trabajan con dos o tres aplicaciones y trabajan en alguna central de base, donde están ganando corridas.

La inconformidad es que particulares estén otorgando el servicio de taxis, que representa una competencia desleal para este sector.

Con el pretexto de la pandemia, no existe un dialogo abierto con las autoridades estatales, que están sordos a las problemáticas del sector del transporte.

Por esta situación, se ven afectados alrededor de 150 mil taxistas que existen en todo el estado.

No descartó que de ser ignorados por las autoridades, realizaran mega marchas en todo el estado de Veracruz, muy similares a las registradas en la ciudad de México, donde los taxistas han manifestado su hartazgo por la operación de otras apps como UBER y Cabify.

