Tatuajes, piercings y hasta manicura, nuevas causas de Hepatitis C

La aplicación de tatuajes, la colocación de piercings, la manicura y hasta la pedicura que se realizan en establecimientos que no cumplen la normativa vigente, en cuanto a esterilización y no reutilización de materiales, suponen una práctica de riesgo de infección por el virus de la Hepatitis C, dijo María Teresa Guzmán Terrones, patóloga del Hospital General de Veracruz.

La especialista hace un llamado para que se realicen tratamientos estéticos en las manos y pies en establecimientos que cuenten con medidas de higiene.

La entrevistada aseguró que, en años pasados, la primera causa de Hepatitis C era la trasfusión sanguínea, pero ha ido evolucionando y ahora los tatuajes, piercings, así como la manicure, se han convertido en las principales causas de contagio de esta enfermedad.

Explicó que también se tiene mucho paciente que se dedica al oficio de pescador, donde se corta con su anzuelo y se lo presta a otra persona y de esta manera se van contaminando, ante la falta de higiene para esterilizar sus instrumentos.

Guzmán Terrones, encargada del programa de hepatitis C, dijo que otro de los grupos que son vulnerables a esta enfermedad crónica son las personas que se inyectan o inhalan diferentes tipos de drogas.

“La gente que está en prisión, ahí se hacen muchos tatuajes caseros y todos estos pacientes son los que ahorita se nos están presentando también con Hepatitis C”, comentó.

A través de una prueba rápida de una gotita de sangre se puede confirmar la Hepatitis C, cuyos resultados se entregan en 30 minutos.

Reiteró que se trata de una enfermedad crónica que tiene cura y existe un tratamiento médico, totalmente gratuito de un 98 por ciento de recuperación. El tratamiento de la Hepatitis C tiene un costo de 800 mil pesos y es totalmente gratuito en el sector salud.

Destacó que México, es el primer país en Latinoamérica que se compromete a erradicar la Hepatitis C, donde el gobierno adquiere el medicamento para todos. Todos los hospitales y centros de salud realizan la prueba gratuita de Hepatitis C.

