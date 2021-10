Tamsa no prevé altos costos de tarifas eléctricas por reforma energética de AMLO

La empresa Tubos de Acero de México S.A. de C.V. (TAMSA) no prevé altos costos de tarifas eléctricas para el sector industrial, de aprobarse la reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo su director general Sergio de la Maza.

“Yo creo que no, esperamos que no tenga ninguna afectación, la verdad es que está todavía en discusión en el congreso; creo que algunas cosas pueden ser modificadas o no, lo veremos en los próximos días, pero no esperamos una gran afectación”, comentó.

El entrevistado calificó de positivo y sano que este tipo de temas sean discutidos en el congreso y que de una manera democrática se apruebe lo que corresponda.

Explicó que, en la actualidad, el estado rige en la trasmisión de energía eléctrica, ahora está en debate la generación que ya se había abierto y está en discusión si regresa la rectoría del estado.

“De alguna manera el estado rige un poco, de por sí ya la transmisión, la generación es lo que se había abierto y es lo que ahora está en discusión si regresa la rectoría del estado y yo creo que es sano que se haga la discusión y que se resuelva lo que corresponda”, comentó.

Sin embargo, Sergio de la Maza descarta que las modificaciones a la reforma energética se traduzcan en incrementos perjudiciales en el precio de la electricidad.

“Yo creo que el alza de los productos energéticos va más relacionada con el costo del gas natural, que es el que ha sufrido en las últimas semanas y a nivel mundial ha subido el costo de la energía; yo creo que al final los factores que afectan al precio van a seguir afectando de cualquier forma”, concluyó.

