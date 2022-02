Tamaliza del 2 de febrero es una tradición de amor: La Güera

La tamaliza del día 2 de febrero es una tradición de amor que nunca va a terminar afirmó en entrevista para El Dictamen, Eli Luna “La Güera”, quien desde hace 35 años comercializa una amplia variedad de tamales en la esquina de Lerdo e Independencia, en el centro histórico de la ciudad, cerca de la zona de Los Portales de Veracruz.

“Yo los hago con mucho amor y esta tradición nunca se va a acabar porque proviene desde la antigüedad y es una muestra de amor al niño Dios, que compartiremos por mucho tiempo”, afirmó en su charla.

Y es que, la tradicional tamaliza del día 2 de febrero está relacionada con aquellos que, en su rebanada de la rosca de reyes, se sacaron al “muñequito” y se convirtieron en los “padrinos del Niño Dios”, por lo que deben ofrendar tamales el día 2 de febrero próximo, fecha en la que, de acuerdo a la tradición se “levanta” al Niño Dios del pesebre para “vestirlo” y continuar con la ruta católica que va desde los Carnavales que se festejarán entre los meses de abril-marzo, la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza, hasta concluir con la Semana Santa.

En un día normal, Eli llega elabora entre 100 y 200 tamales aproximadamente, sin embargo, este Día de La Candelaria, llega a hacer hasta mil tamales de todo tipo, lo cual, la hace redoblar esfuerzos para atender todos los pedidos de parte de sus clientes.

“Hago de 800 hasta mil tamales, porque me los piden para cumplir, porque también las empresas y los jóvenes que se sacaron “el muñequitio” van y me hacen el pedido, me lo compran y ya en sus oficinas los comparten”

Turistas y locales en busca de los tradicionales tamales

La Güera es oriunda del estado de Oaxaca, pero veracruzana de corazón y explicó que esta tradición de elaborar tamales viene de familia, pues su mamá se dedicó a eso y ella lo está heredando este gusto a su hija.

Mencionó que los más solicitados son los tamales de masa, tanto de pollo como de puerco, que son los tradicionales oaxaqueños; en segundo lugar, el de elote (pollo o puerco) y, de ahí, de otros sabores como: el bollito, el de piña, verde, de rajas, de mole y de todo tipo.

Debido a las más de tres décadas que tiene en ese sitio vendiendo sus tamales, muchos turistas la buscan para probarlos.

“La mayor parte de mis clientes son veracruzanos, pero vienen también muchos turistas, como ya tengo también mucha tradición aquí por Los Portales, llegan a conocerme para probar los tamales, entonces me dice: ¿Esos son los tamales veracruzanos? Y les digo que sí. Los prueban y se van muy contentos porque me dicen: A eso vinimos a Veracruz y llegamos primero a probar los tamales y a conocer el puerto y pues yo me siento muy orgullosa de prepararlos porque lo hago con mucho cariño”, externó la comerciante.

La entrevistada aseguró que ni la pandemia por coronavirus detuvo su labor, pues recurrió a las redes sociales de facebook o WhatsApp para hacer sus vendimias, aunque efectivamente las ventas aminoraron un poco.

Por otro lado, La Güera comentó que por el momento no considera elevar los costos de sus tamales, pese al reciente anuncio de la Unión de Molineros de incrementar el precio de la masa y la tortilla, debido a la inflación y al alza de artículos de primera necesidad.

A la fecha, el costo del tamal de masa (pollo o puerco) es de 15 pesos; en tanto, el de elote o bollito es de 20 pesos.

“No, porque no quiero afectar a la gente que no tiene, por la economía, lo que hago, es que los elaboro un poco más pequeños, pero respeto el precio, aunque todo ya subió, pero no le aumento yo”.

Finalmente, La Güera invitó a locales y turistas a que la visiten cada noche, a partir de las 7:00 pm en la esquina de Lerdo e Independencia en el centro histórico y disfruten del sabor de sus tamales.

