Suspenden actividades en Escuela Náutica de Veracruz por casos de Covid-19

Hasta hoy se tienen 22 casos positivos a Covid-19 y los 75 alumnos restantes de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz que resultaron negativos, informaron

Después de tener la sospecha de posibles casos de Covid-19 en la Escuela Náutica Mercante de Veracruz “Capitán Fernando Siliceo y Torres”, la autoridad educativa tomó la decisión de suspender actividades presenciales, informando el día de hoy la decisión a la comunidad estudiantil.

El aviso se realizó a través de la página de Facebook del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena).

La Escuela Náutica Mercante no está cerrada

Efrén Moreno, director del plantel, informó que 97 alumnos ingresaron el pasado 10 de agosto, al plan de educación escalonado, de manera presencial, que por la pandemia se había desarrollado a distancia.

Dejó en claro que la Escuela Náutica Mercante no está cerrada, sigue funcionando y realizando las actividades normales.

“La escuela no está cerrada, simplemente se tomó la medida preventiva para no caer en algo mayor, todos los casos son leves, no hay nada de gravedad ni de que alarmarnos”, comentó.

Destacó que el pasado viernes 20 de agosto se presentó un caso sospechoso, se hicieron las pruebas rápidas y salió positivo, por lo que de inmediato se hicieron las pruebas a toda la comunidad.

Al día de hoy martes, se tienen 22 casos positivos con pruebas rápidas, en alumnos. Se trata de casos leves y ninguno de gravedad.

Por ello, a partir de este martes, se está vacunando al alumnado en la Unidad de Especialidad Médica, con la finalidad de proteger su salud.

“Se trata de sospechosos aún no confirmados, esos alumnos se están retirando a solicitud de los familiares, y el resto de la población hoy se están vacunando en la Unidad de Especialidad Médica, la Escuela sigue con sus actividades, solamente los alumnos por cuidado de su salud, se les va a retirar a sus hogares”, comentó.

Ante esta situación, se tomó la decisión de retirar al resto de los alumnos no positivos, que son alrededor de 75, hasta nuevo aviso, para que sigan con su educación a distancia.

Negó que las autoridades hayan sido omisas en la atención de los alumnos que resultaron contagiados de Covid-19, pues aseguró que existen dos doctores que estuvieron al pendiente hasta que fueron entregados a sus familiares.

En la actualidad, aún permanecen entre tres o cuatro alumnos en un área aislada de la escuela, recibiendo los servicios médicos, hasta que sus familiares puedan pasar por ellos, como se acordó previamente con ellos.

Suspenden actividades en Escuela Náutica de Veracruz por casos de Covid-19

Recordar que la Escuela Náutica Mercante de Veracruz es forjadora de oficiales de la marina mercante nacional y forma parte de los tres planteles educativos que hay en el país, Veracruz, Mazatlán y Tampico.

De estos planteles han egresado casi 4 mil profesionistas que terminan desempeñándose en el comercio marítimo internacional.

