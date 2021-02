Surge otra denuncia por abuso sexual contra aspirante a diputado

Una denuncia por abuso sexual en contra de un aspirante a candidato a diputado por Movimiento Ciudadano se suma a la que hiciera en días pasado una bailarina en Veracruz

Siguen surgiendo nuevas denuncias en contra de Jesús “N”, quien buscara ser candidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano y mismo que es acusado de agresiones sexuales, amenazas de muerte y lesiones en contra de la bailarina Valeria Angélica Rangel.

A raíz de esta primera denuncia, ha surgido otra mujer que acusa a Jesús de haberla agredido, amenazado e incluso abusado. En redes sociales, la joven señaló que tras conocer la denuncia pública que hiciera la bailarina, le dio el valor suficiente para dar a conocer su caso.

“Este (Jesús) es un psicópata”, escribió, y agregó: “No puede quedar impune y seguir sumando víctimas”, señaló la agraviada que en su momento supuestamente presentó la denuncia por los hechos.

“Mi historia comenzó así: Este psicópata fue mi maestro en aquel entonces cuando estudiaba Derecho. Me propuso que trabajara con él en Tránsito y que iba a ganar bien. El 5 de octubre de 2018 había quedado de verlo a las 2 pm para hablar del supuesto trabajo, pero salí con mis papás y él insistía en que fuera ese día, de lo contrario saldría de viaje”, señala en su narración la supuesta agraviada.

Con la confianza que le daba que Jesús “N” había sido su maestro, la joven accedió a acudir a un despacho para la supuesta reunión de trabajo.

Ella se sintió en riesgo desde el momento en que entraron a esas oficinas. Explicó que el acusado puso llave a la puerta y llevaba todo planeado para primero mostrar su interés para una relación sentimental, pero al ser rechazado, su postura cambio y comenzó a amenazarla con una pistola, mientras ella intentaba salir del lugar.

“Te traje un regalo, espero que te guste. Cierra los ojos porque es sorpresa. Yo con tal de irme lo hice y me salió con un arma. Al ver eso yo temblaba de miedo y quedé paralizada. Me puso la pistola en la cabeza, me amarró y amordazó”, aseveró la joven quien sabía que su vida estaba en peligro.

La agraviada, sabiendo que el hombre podría hacerle daño en cualquier momento, trató de cooperar y fue despojada del dinero que llevaba, 8 mil 500 pesos, el cual iba a usar para realizar pagos del negocio familiar.

“Después de quitarme mi dinero, me rompió la blusa y abusó de mí (…) después me atormentó por horas, diciéndome que ahora tenía que matarme, porque, aunque yo le dijera que no lo iba a demandar, eso no pasaba ni en las películas”.

“Yo temblaba de miedo. Quiso hacerme creer que estaba arrepentido y me decía cosas como que lo matara yo a él, pero obviamente lo hacía para que agarrara el arma, después quitármela para matarme y después decir que fue en defensa propia, pero no caí en su juego.

Surge otra denuncia por abuso sexual contra aspirante a diputado

“Le dije: ‘no Chucho, cómo crees, yo no te quiero matar’. Me metió el arma en la boca y después me dio una cachetada. Yo no me di por vencida, le seguía diciendo: ‘Chucho, no me gusta verte mal, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó, tú no eres así’”. Finalmente, Jesús “N” al parecer la dejó ir.

La joven explicó que se atrevió a dar a conocer su caso tras la reciente denuncia en contra del aspirante a diputado por MC y agregó que no descarta existan otras víctimas.

