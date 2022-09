Boca del Río, el municipio de mayor desarrollo económico del Estado les da la bienvenida a la Expo House Plus, evento de índole inmobiliario.



En conjunto con los diversos sectores de la economía, el Ayuntamiento de Boca del Río, se caracteriza por ser un impulsor y detonador de la economía, generando empleos y mayores oportunidades para las boqueñas y boqueñas, indicó el Presidente Municipal Juan Manuel Unánue Abascal.



“Lo que tenemos que hacer como ayuntamiento, no nada más dar acompañamiento, sino ser facilitador siempre, todos los días, pero, además, también estar a la búsqueda de oportunidades para todos los sectores”, enfatizó.



El Alcalde boqueño, fue invitado al relanzamiento de la Expo House Plus, la cual después de dos años de pausa, presentará la oferta inmobiliaria a través de desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias, además de diversos prestadores de servicios.



Expo House Plus, será el evento de su tipo más importante del sureste de México, esperándose la presencia de más de dos mil personas los días 08 y 09 de octubre en el World Trade Center Veracruz.

Somos un gobierno que impulsa y respalda la actividad económica: Alcalde JM Unánue

“En Boca del Río siempre tienen abiertas las puertas para que juntos podamos impulsar acciones en beneficio de los sectores productivos, sobre todo de proyectos y programas como este, que resultan en importantes fuentes de empleo y que generan riqueza”, resaltó Unánue Abascal.



Apuntó el Edil, que la suma de esfuerzos resulta muy importante para estabilizar al país, al estado y al municipio tras los años de contingencia sanitaria.



“Lo que hoy estamos presentando es lo que se tiene que hacer, en este tipo de lugares, en este tipo de ciudades, hay que darle movilidad”.



La Expo House Plus, es un evento de largo alcance, pues se esperan visitantes no solo de la región metropolitana, sino de otras partes de la entidad veracruzana.



Por su parte, los organizadores acotaron, que se pretende realizar este evento dos veces por año, agradeciendo, además, la presencia del Alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, y su respaldo al sector, exaltó Daniel García Tobón, Director Comercial Expo House Plus 2022, así como Yuliana López Martínez, Directora Administrativa.



Durante el relanzamiento, también estuvieron presentes diferentes presidentes de Cámaras Empresariales, así como representantes de los diferentes sectores inmobiliarios, constructores y desarrolladores de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

