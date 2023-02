Lizeth e Isabel y Roberto Manuel y Andrés formaron parte del grupo de 10 parejas del mismo sexo que decidieron contraer matrimonio en las Bodas Colectivas 2023 que organizó el ayuntamiento de Veracruz y cuya celebración tuvo lugar este 14 de febrero en el zócalo de la ciudad.

Lizeth e Isabel, quienes tienen una relación de pareja de 13 años, decidieron casarse por el Registro Civil después de las reformas que se realizaron al Código Civil del estado de Veracruz hace 10 meses.

Lizeth, quien es originaria de la Ciudad de México, recordó que antes era difícil de aceptar a una pareja del mismo sexo, pero consideró que ahora hay respeto en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Anteriormente como que no respetaban, ahorita ya respetan, yo creo que esta es a comunidad donde hay más apoyo a la gente con preferencias diferentes y eso me agrada porque me siento cómoda en el puerto”, subrayó.

No obstante, Isabel lamentó que su familia no acepte la relación con Lizeth a pesar de los 13 años que llevan viviendo como pareja.

Somos seres humanos, todos tenemos el derecho de amar: Lizeth

Incluso, Isabel casi irrumpe en el llanto durante la entrevista porque sus familiares no asistieron a la boda.

“Por parte de mi familia no, no es fácil para mí, porque no aceptaron nuestra relación”, insistió Isabel.

Lizeth envió el mensaje siguiente a quienes no aceptan la relación de parejas del mismo sexo: “Somos seres humanos, todos tenemos el derecho de amar y querer a las personas, sea la preferencia que sea, siempre respetando a los varones y también a las mujeres”.

Por su parte, Roberto Manuel y Andrés, quienes se conocieron en un convivio, llevan una relación de tres años y decidieron aprovechar las bodas colectivas para unir sus vidas.

Ambos jóvenes aseguraron que contaron con el respaldo de sus familiares y de sus amigos para esta decisión y agradecieron a las autoridades municipales por las facilidades.

“Muy bien, la verdad yo creo que es una oportunidad para toda la comunidad para seguir adelante, ver que sí se puede, tenemos un derecho como toda persona y nos da gusto que el municipio nos haya dado la oportunidad”, agregó Roberto Manuel, quien aclaró que no habrá viaje de luna de miel por cuestiones laborales, pero que lo planearán para fechas posteriores.

