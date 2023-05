Por ser el sostén de la familia y las procuradoras del hogar, pilar dentro de la transformación nacional, Somos 4T organizó un festejo en homenaje a las madres de Boca del Río y en un ambiente de alegría y fiesta las mujeres pudieron externar sus inquietudes y necesidades para un mejor municipio.

Las damas pudieron convivir con el comité organizador de la asociación civil Somos 4T, en particular con Luis Alberto Casas, que convivió mesa por mesa para poder saludar a las invitadas.

Durante sus palabras de agradecimiento, Luis Alberto Casas destacó que “las madres son el pilar de la transformación, en el hogar, el trabajo y en las colonias, son quienes sostienen a esta sociedad”.

“En verdad a mí me emociona estar parado aquí frente a ustedes, con mujeres trabajadoras y ejemplares, es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer al mismo tiempo, y todavía les da tiempo de ser el sostén emocional y muchas veces el económico en sus familias, me generan mucha admiración, sin ustedes nosotros no seríamos quienes somos”, dijo.

El evento comenzó en punto de las seis de la tarde en un conocido salón de eventos de la Graciano Sánchez y donde fueron invitadas mujeres de diferentes colonias boqueñas como la Carranza primera, segunda y tercera sección, Villa Rica, Revolución, Remes, Unidad Habitacional El Morro, Colonia Morro, entre otras.

Somos 4T festeja a las madres boqueñas: “Son el pilar de la transformación”

Como invitados especiales estuvieron Dorheny García Cayetano, titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad; así como Carlos Juárez Gil, Subsecretario de Gobierno; quienes también pudieron compartir con todas las presentes.

Durante el evento, se reconoció también la labor de organización y apoyo de Betty Su Rodríguez, regidora del Ayuntamiento de Boca del Río; Marcela Yáñez, Subdirectora Administrativa del Hospital de Alta Especialidad; Guadalupe Tapia, Jefa de Riesgos Sanitarios, así como Diana Vázquez y un numeroso grupo de voluntarios que hicieron posible la tarde de festejo.

Luis Alberto Casas agradeció la oportunidad de acercamiento y escucha de las necesidades de las colonias populares de Boca del Río y la necesidad de construir “un solo Boca del Río”.

“No debemos olvidarlo, ustedes son el principal motor del país (…) las mujeres han obtenido cada vez más espacios, de hecho ahora más que nunca es muy posible que haya una mujer gobernando el país y también el estado, mujeres que son madres ejemplares y que estarán velando por el bien de todos, así como ustedes en el hogar”, mencionó.

