Sólo un 10% de escuelas de nivel básico han recibido los kits de higiene

Un 10% de las escuelas públicas del nivel básico en la entidad habrían recibido los paquetes sanitizantes y de limpieza entregados por la SEV

Ante la proximidad del regreso escolar anunciado para este 30 de agosto, la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Veracruz (Aepfev) estimó que sólo un 10% de las escuelas públicas del nivel básico en la entidad habrían recibido los paquetes sanitizantes y de limpieza entregados por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), señaló el presidente de dicha asociación, Esteban Pablo Rodríguez Ortega.

Agregó que es importante que, ante un panorama de pandemia, las autoridades sean más sensibles y entiendan que hay que brindar atención a todas las escuelas de esta región por igual.

Alegan que la SEV no le otorgó los paquetes de higiene a todas las escuelas. FOTO: Javier Tello

“Aquí el secretario, vociferó, dijo, que iba a dar gel, que iba a dar cubrebocas. Lo hicieron en algunas escuelas, no en todas, lo hicieron para tomarse la foto y poder “cacaraquear el huevo”, pero la verdad es que no es cierto que a todas las escuelas (…) No se les dio a todas (…) Estamos hablando de un 10% de lo que se habla. De ese apoyo que él dice, como un 10%”, afirmó en entrevista.

En este sentido, pidió al titular de la SEV que publique una lista de los planteles educativos a los que han entregado dichos apoyos que tanto han anunciado en sus redes oficiales, ya que no tiene conocimiento que municipios serranos haya llegado este beneficio.

Añadió que tal es el caso de escuelas en ciudades como Alpatláhuac y de las zonas de Huatusco y Coscomatepec, que es donde hay mayor carestía y en donde hay mayores peticiones de apoyos para poder dar mantenimiento a sus respectivas sedes.

De acuerdo al titular de la Aepfev, varias de estas escuelas se han acercado al Instituto de Espacios Educativos y sólo les hacen dar vueltas sin que al momento les hayan dado solución a sus demandas.

“Yo quisiera que dijera a qué escuelas le proporcionó eso, a las escuelas dentro de las ciudades Xalapa, Veracruz, donde le fue fácil entregar (…) Pero a las escuelas serranas, escuelas en donde hay difícil acceso, no llega el señor y aquí queremos que se atienda a todas porque todas son importantes (…) Hemos recibido peticiones de ayuda para precisamente poder darle el mantenimiento a esas escuelas que son de zona serrana y eso no nos corresponde a los padres de familia, eso les corresponde a Espacios Educativos” .

Al respecto, Rodríguez Ortega reiteró su respaldo a la decisión de regresar a las aulas, siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias que garanticen el bienestar de la niñez veracruzana.

Finalmente, recordó que la agrupación que encabeza representa a 23 mil 980 escuelas públicas que congregan a casi 4 millones de madres y padres de familia en toda la entidad del nivel básico, es decir, preescolar, primaria, secundaria y próximamente bachillerato, aunque también han dado atención a escuelas particulares.

