“Sólo pedimos al INM un trato humano, somos personas”

Félix es un joven haitiano que tiene más de 22 días que llegó al puerto de Veracruz y, al igual que cientos de migrantes haitianos, está a la espera de que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), le entreguen sus papeles para poder circular con libertad por territorio mexicano y no ser deportado.

Sin embargo, ya es mucho tiempo de espera y su dinero se está acabando, para poder pagar un cuarto de hotel y comida.

Su única suplica a las autoridades del INM es que sean tratados como seres humanos, sin importar la nacionalidad.

“De Acayucan para acá, ya llevamos más de 22 días, mi protocolo salió el día 12 de octubre y hoy estamos a 16 de noviembre y todavía no ha salido nada, todavía no me atienden acá y yo pagando hoteles, comidas, entonces yo no veo la razón porque no nos entregan nuestros documentos, porque tenemos que estar acá todos los días y ellos viéndonos acá, pasamos todo el día en el sol, pasamos todo el día sin comer, hay niños durmiendo en la calle”, comentó.

Agregó que “proponemos darnos el servicio que debemos de recibir, el trato de ser humano, aquí no debe de haber un tema de nacionalidad, porque por aquí pasa todo tipo de nacionalidad, para buscar la vida donde sea, estamos sufriendo crisis humanitaria”.

Piden que las autoridades de migración, les entreguen los documentos que requieren para poder circular por territorio mexicano, y que no sean agredidos por las autoridades del INM.

“Migración nos agarra en cualquier lado y nos maltrata, nos pega y nos agarra como si fuéramos unos asesinos, nos roban, migración nos agarró y nos quitó el teléfono, mi pasaporte, pierdo todo y encima pago para comer, yo no robo en la calle, solo pido un documento para poder circular por acá”, comentó.

Destacó que las autoridades no les entregan los documentos por maldad, abuso, discriminación.

“Aquí no entregan los papeles por maldad, abuso y discriminación, porque viene otras personas de otras nacionalidades y si los atienden”, comentó.

“Sólo pedimos al INM un trato humano, somos personas”

Por su parte, Samols, otro joven haitiano, dijo ser víctima de discriminación por parte de las autoridades migratorias de Veracruz, debido a que no los llaman por sus nombres, sino por los adjetivos de negro o diablo.

“Ellos no quieren atender a los haitianos, porque vienen de otras nacionalidades y si los atienden, parece ser que ellos buscan esta crisis aquí, porque estamos pidiendo un favor, si es una discriminación porque eres negro, o diablo, así nos dicen, quiero que este mensaje llegue a las autoridades, para que nos den nuestros papeles, estamos sufriendo acá”, concluyó.

