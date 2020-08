Mariana Dunyaska pide que no se use a la Segob para coartar la libertad de expresión en Veracruz

Solicita Mariana Dunyaska que el Gobierno no use a la Segob para amedrentar ni respetar la libertad de expresión en Veracruz, así lo señaló la Diputada Federal por el Distrito XII de Veracruz, quien lamentó las agresiones que recibió El Dictamen y su Directora Bertha Ahued Malpica por parte del Secretario de Gobernación Eric Cisneros Burgos, y exigió al Gobierno del Estado a no amenazar a voces críticas.

“Cisneros, quien es Secretario de Gobernación de Cuitlahuac García, atacó a El Dictamen por un editorial, diciendo que “El que se lleva se aguanta”, para después utilizar su posición en el gobierno para citar a una auditoría al periódico dirigido por Bertha Ahued. Es sorprendente e inaceptable que se utilice el aparato del Estado para atacar a un medio como El Dictamen, que es en Veracruz y en México un referente de Periodismo, teniendo más de 120 años de existencia y publicación constante. El Gobierno del Estado debe de respetar la libertad de expresión de la ciudadanía veracruzana”.

“Veracruz ha llegado a su máximo de violencia contra los periodistas durante la administración de Cuitláhuac García, y ahora queda claro que desde el mismo gobierno igualmente se promueve los embates hacia periodistas. Durante 2019 se sumaron 609 casos de agresión, donde cada 15 horas un periodista sufría una agresión en México y Veracruz se posiciona en el Quinto lugar nacional por en esta rúbrica”.

“Casos como el de la periodista Mireya Ulloa, directora editorial del periódico La Opinión de Poza Rica, Veracruz, quien fuera apuñalada el 12 de Marzo del 2020, cuando llegaba a su domicilio y el de María Elena Ferral Martínez, reportera asesinada en un atentado armado el lunes 30 de Marzo en Papantla, Veracruz, son la muestra de que en Veracruz, el mero hecho de dar una opinión puede costarle la vida a quienes ejercen la noble labor del periodismo”.

“La diputada federal criticó el papel que ha tenido el Presidente López Obrador en los embates a periodistas y comunicadores: “La realidad es que la famosa Mañanera es sólo un ejercicio para que el Presidente ataque y amedrenta a voces críticas a su gobierno, y esto ha incluido a periodistas que, desde su figura presidencial, han sido denostados, atacados, ignorados y calumniados por AMLO o miembros de su gabinete”.

Libertad de expresión en Veracruz debe ser un derecho de todos los que hacen periodismo

“La situación en el caso de Nexos es especialmente preocupante, porque vemos al Gobierno de López Obrador utilizar a la Secretaría de la Función Pública para atacar al medio encabezado por Héctor Aguilar Camín, después de que Nexos criticara y desmintiera los dichos sobre la pandemia del COVID 19. Otro caso es el del caso de Notimex, donde su directora, Sanjuana Martínez, utiliza a sus empleados para amedrentar a críticos de su administración y de su gobierno”.

“Para la 4T no existe la libertad de expresión, ya que cualquier crítica es criminalizada y acosada por los canales oficiales”.

