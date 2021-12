Sinfín de irregularidades mantienen anulada elección en el puerto: Exsome

La elección a la presidencia municipal de Veracruz sigue anulada, no sólo por el rebase de tope de campaña sino por un sinfín de irregularidades señaladas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante la autoridad electoral, afirmó el excandidato de la alianza “Juntos hacemos historia” (MORENA-PT-PVEM), Ricardo Francisco Exsome Zapata.

Posterior a que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar a la candidata de la coalición “Veracruz Va” (PAN-PRI-PRD) a la alcaldía de Veracruz, Patricia Lobeira y reconociera que esta no rebasó el tope de gastos de campaña, por lo cual, su candidatura permanece, Exsome Zapata reiteró que la lucha continúa, ya que hay diversos señalamientos que aún faltan por resolver.

“Hoy la elección está anulada y está anulada por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el rebase de topes de campaña. Ese era un elemento que, por sí solo podría anular la elección, pero se presentaron muchísimos más argumentos que es por lo que le anularon la elección, no estaba anulado por ese tema. Nunca se ha determinado que la elección estuviera anulada por ese tema. La elección se anuló por los delitos electorales, por la intervención del alcalde, por la parcialidad del OPLE, por los delitos electorales que se cometieron”, dijo en entrevista.

Estimó que la próxima semana la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estaría sesionando, ya que por ley deben de dejar pasar entre ocho y 10 días para dar oportunidad a las impugnaciones, por lo cual, dicha Sala deberá emitir su fallo el martes o miércoles de la próxima semana para que, pasados esos días, dé oportunidad a la Sala Superior para revisar la sentencia que se otorgó.

El también empresario detalló que, entre los argumentos interpuestos para impugnar esta elección están: la parcialidad con la que se ha conducido el Organismo Público Local Electora (OPLE) que tuvo que ver con que todas las decisiones de la Sala las manejó el representante del PAN, incluso, Morena no pudo lograr que se abrieran urnas señaladas por presuntas inconsistencias durante el día de la elección, entre muchas más, e incluso, recientemente, nombran a la nueva presidenta del Consejo Municipal de Veracruz, Sandra Slendy Velázquez Solano, quien está presuntamente ligada con el actual alcalde de este puerto, lo que confirma la intervención de la actual autoridad local en las decisiones de ese ente electoral.

“Solicitamos la remoción de presidente y se dio, pero pareció una burla, ayer creo que le dan posesión a la suplente y resulta que es empleada –ya vieron la información que salió en los medios- del alcalde, se toma la foto con él y dice: “Mi jefecito” y obviamente, hay evidencias para demostrar que había conflictos de intereses como hoy lo habría con esta nueva presidenta que es la suplente y que efectivamente ese día se dio tráfico de influencias, se demostró el conflicto de intereses en contra de Morena”, afirmó el entrevistado.

Aunado a ello, está la intervención del ejecutivo municipal para operar a favor de Lobeira Rodríguez y otros delitos electorales como omitir gastos respecto a la marcha “Todos Somos Miguel” reconocida por el INE como acto de campaña.

Ricardo Exsome insistió que, con el tema de rebase de tope de gastos de campaña se pretenden evidenciar las trampas que realizaron en la pasada contienda y que, junto con la sanción, se demuestre que son elementos para anular la elección y la inhabilitación de la candidata y su planilla, por haber violado las reglas de la elección.

El candidato morenista subrayó que, de demostrarse que Velázquez Solano es empleada del ayuntamiento porteño solicitarían la revisión y remoción de la misma por la presunta relación de subordinación y conflicto de intereses.

“Hoy deja mucho que desear y te diría que es evidente que el OPLE municipal lo tiene controlado el PAN municipal”.

Por su parte, expuso que el último día para que resuelvan todos los señalamientos e impugnaciones en las Salas será el próximo 31 de diciembre del presente año.

Procederá ante la sala superior del TRIFE

Cabe mencionar que, el excandidato Ricardo Exsome afirmó en redes sociales que la elección sigue anulada y que continuarán con las acciones jurídicas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un acto de justicia ciudadana.

Sinfín de irregularidades mantienen anulada elección en el puerto: Exsome

En su cuenta oficial de Twitter expresó: “LA ELECCIÓN SIGUE ANULADA! Y está anulada por un sinfín de irregularidades, no es por los gastos de campaña. Lo habíamos advertido!!! Hoy el INE aceptó que no sabe sumar, al aumentar la cuantificación de la marcha de 97 mil a 121 mil pesos. Una cifra que sigue resultando ridícula. Seguiremos por la vía legal, ahora ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Esto aún no termina y no dejaremos de agotar, todos los recursos que estén a nuestro alcance, por hacerle justicia a los veracruzanos. Les recuerdo que la elección sigue anulada y que en breve la Sala Regional, dará su fallo”.

