Síndrome de la Polifarmacia: podría padecerlo un 90% de los adultos mayores

El Síndrome de la Polifarmacia, generado por el variado consumo de fármacos, podría padecerlo un 90% de pacientes adultos mayores

Lo que se conoce como “Síndromes Geriátricos” son varios síntomas de diversas enfermedades que se relacionan y que generan ciertas situaciones que merman u ocasionan un deslizamiento en un paciente de la tercera edad.

Es decir, convertirán a un paciente en una condición más vulnerable, con la consecuencia de que, si no se atiende adecuadamente podría llevarlos incluso a la muerte, explicó la doctora Ana Libia Torres Molina, médica familiar del área de la Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, la galena resaltó que, en general, este tipo de padecimientos se presentaría en alrededor de un 50% de las y los pacientes geriátricos y el índice varía dependiendo del tipo de síndrome, como, por ejemplo, el conocido como Síndrome de la Polifarmacia, el cual es generado por al variado consumo de fármacos.

“Va a depender del síndrome que se esté observando, por ejemplo, hay un Síndrome de la Polifarmacia, o sea, sabemos que los adultos mayores utilizan muchos medicamentos que le pueden condicionar tener reacciones adversas, entonces, de eso, hasta el 90% de los pacientes presentan eso. En cuestión de la agudeza visual, el 18% de los pacientes; de la agudeza auditiva el 33% (…) Pero sí, andamos como en un 50% de los pacientes”.

Síndrome de la Polifarmacia: podría padecerlo un 90% de adultos mayores

Agregó que hay cuatro vertientes características de estos síndromes: una de ellas es la inmovilidad, la incontinencia, el del déficit mental o confusión y el de caída.

Por lo cual, hay que estar al pendiente de estas manifestaciones, pues difícilmente, la o el adulto mayor manifestará o detectará estas condiciones.

“Lo que tenemos que fijarnos es que ellos, por ejemplo, pueden entrar en cierta confusión, ir olvidando cosas, no ir teniendo la misma relación con sus familiares, aislarse; en el caso de caídas es algo que no se puede dejar pasar, ya que puede presentar una fractura y eso es lo que lo va a llevar a una situación de deslizamiento, es decir, va empeorando”.

Por este motivo, la experta recomendó que, a partir de los 60 años, al menos una vez al año, el paciente adulto mayor sea valorado con una atención geriátrica integral para verificar que la o el abuelito sea funcionar, detectar posibles síndromes y mantener en óptimas condiciones su estado de salud.

Asimismo, si este presenta enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, cáncer u otros, deberá acudir antes de esta edad.

Tratamiento de síndromes geriátricos en casa

La doctora Ana Libia remarcó el hecho de que las familias en casa deben concientizarse que este tipo de padecimientos se deben prevenir más que remediar al tener algún adulto mayor en caso para evitar casos de deslizamiento que los conduzcan a un deceso.

Agregó que uno de los aspectos más importantes es evitar los factores de riesgo en casa y acondicionar de la mejor manera casa espacio, mantener la vigilancia sin invadir su autonomía y no inhibiendo a que efectúe sus actividades diarias como son bañarse, comer o dormir, o bien, las instrumentadas, por ejemplo, si el paciente aún puede salir a comprar cerca de casa.En donde, el responsable de su cuidado puede acompañarlo o vigilarlo, pero sin prohibirle que lo haga.

En caso de que la o el abuelito esté en estado de postración, es importante que las o los miembros de la familia lo integren a las actividades propias y mantenerse al tanto de su condición física y psicológica.

Te puede interesar:

En tal caso, se deberá mover de posición al menos cada dos horas para evitar que lleguen a aparecer las llamadas “Úlceras por presión”.

Además, si la condición física del paciente lo permite se podrían incluir a actividades de acondicionamiento físico acordes a sus posibilidades y, aunque este período de pandemia ha venido a complicar la atención de este segmento social.

Existen otras opciones como llevarlos a caminar o en silla de ruedas a un parque con sus cuidados sanitarios respectivos, como el uso del cubrebocas, careta y guardando la sana distancia, lo cual, los distraerá y favorecerá en su salud mental.

Reminiscencia

La médica familiar del área de la Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC) comentó que a muchas personas que conviven con una persona de la tercera edad en casa suelen desesperarse ante el período de “reminiscencia”.

En donde sus abuelitos recuerdan y relatan hechos, actos o vivencias del pasado, sin embargo, resaltó que esta función que permite recordar ciertos acontecimientos de su vida.

“Es lo que nosotros decimos: me está platicando todo lo que ha vivido, que a muchos no nos gusta escuchar porque dices: cansa, fastidia, ya me lo dijo, ya me lo volvió a decir, pero esto es importante para el adulto mayor porque eso le ayuda a mantener activa su memoria y evita que se aíslen”.

En este tenor, dio a conocer que el IMSS cuenta con el programa que se llama “GeriatrIMSS” en donde se hacen valoraciones especializadas para este segmento social e incluye a las o los cuidadores de ellos.

Finalmente, exhortó a las familias en este “Día del Abuelo” a cuidar, ser pacientes y sobre todo contribuir a que sus abuelitos lleven una vida de calidad, digna y llena de amor.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.