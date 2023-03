Ante la denuncia por falta de pago a transportistas que participan en la construcción de la cervecera de la empresa Constellation Brands, Máximo Reyes Vilchis, secretario general del Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y Operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana (Sitrapresc), aseguró que el dinero está disponible, pero los sindicatos que se han quejado no cuentan con la representación legal de siete grupos de transportistas.

“No es un problema de falta de pagos sino es un problema de falta de personalidad de estos seudo líderes sindicales que dicen tener la representación de un grupo de transportistas y que en realidad no lo han acreditado, como tal no se le puede pagar a alguien que no tenga la representación legal de esos siete grupos de transportistas”, comentó.

Reyes Vilchis, quien además se desempeña como titular del contrato colectivo de trabajo para la construcción de la planta cervecera en Veracruz, aseguró que los supuestos líderes sindicales no han entregado la documentación oficial que los acredite como representantes de estos grupos de transportistas, sobre todo para realizar trámites de cobranzas.

Sindicatos quejosos por falta de pago en construcción de cervecera, sin representación legal para cobrar: Sitrapresc

“Ellos dicen que la tienen y que le paguemos, el recurso lo tenemos, pero como le voy a pagar a alguien que no acredita ser representante de ellos y tener facultades para cobrar y hacer trámites, o sea un poder para pleitos y cobranzas”, comentó.

El entrevistado dijo que el pago de los transportistas está listo para su pago y se pueden presentar en cualquier momento si se identifican como los representantes legales de los siete grupos de transportistas que laboran en la construcción de la cervecera, pero con papeles oficiales que así lo acrediten.

Explicó que se solicitará la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que ponga orden, para que, a través de la STPS, se les convoque y se les pague la cantidad correspondiente.

“Ellos no quieren que el verdadero transportista acuda a cobrar, sino que se les entregue el dinero a ellos, pero no acreditan tener ninguna representación legal de ese grupo de transportistas”, comentó.

Por esta situación están siendo afectados los operadores de alrededor de siete camiones que les pertenecen y que no son de Veracruz, sino de Córdoba.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ