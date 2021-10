Madres de familia de la secundaria Instituto Nocturno de Orientación Cultural Obrera Educación (INOCO) denunciaron públicamente diversas anomalías que están padeciendo estudiantes que recientemente retomaron las clases de manera presencial.

En rueda de prensa, Ángela Caridad de Nicola, integrante de la Asociación de Padres de Familia, criticó que los jóvenes están tomando las clases en el patio, la falta de maestros, libros, material didáctico y que los sanitarios los tengan controlados los directivos de Bachilleres de Veracruz.

“Ahorita están en el patio tomando clases y no se vale que estén forzando su vista porque está oscureciendo temprano; hay demasiado mosco en la escuela y es lógico, no se pueden meter a los salones por la multitud que hay de niños (…) No hay filtros y no hay personal. No hay maestro de formación desde hace más de tres años y ahorita no hay de Arte tampoco”, dijo en el uso de la voz.

En este sentido, Érika Romae, presidente de la Asociación de Padres de Familia, comentó que son aproximadamente 50 educandos en clases presenciales y el grupo de tercer grado está tomando el curso fuera de su aula por la cantidad de estudiantes que asiste.

Te puede interesar

Aunado a ello, les restringieron los sanitarios y sólo cuentan con dos de ellos para que lo utilicen docentes, alumnos y discapacitados.

“Necesitamos que ahorita con toda esta contingencia, al regresar los de bachilleres no vamos a tener el cupo suficiente para ellos, necesitaríamos otro salón extra y, a parte las condiciones, como comentaba Ángela, los baños porque ahorita los están ocupando por alumnos, maestros del INOCO, bachilleres”.

Sin maestros y en el patio, así toman clases los alumnos del INOCO

La afectada expuso que la dirección de la INOCO les ha argumentado que la carencia de profesores se debe a que no les han asignado su plaza y a otros no le han pagado desde hace cuatro años, tema que depende de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

En este tenor, hicieron un llamado a las autoridades del ramo para que se ponga fin a esta problemática que las aqueja, pues consideran que no son las condiciones para que sus hijas e hijos tomen sus clases y ello sólo complica el aprendizaje del estudiantado.

Actualmente, INOCO cuenta con cuatro grupos que congrega a más de 100 estudiantes, de los cuales poco más de la mitad acude de manera presencial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.