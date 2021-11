Sin identificar aún, 65 restos hallados en Arbolillo: Solecito Veracruz

A la fecha, el Colectivo Solecito de Veracruz han logrado el hallazgo de 367 cuerpos, de los cuales 65 fueron localizados en la comunidad de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, donde actualmente hacen trabajo de exploración y los cuales, siguen sin ser identificados, señaló la vocera del mencionado colectivo de búsqueda de personas, Lucía de los Ángeles Díaz Genao.

Asimismo, dio a conocer que, durante la pasada reunión sostenida con autoridades del Comité de Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se hizo del conocimiento de la tragedia humanitaria que vive Veracruz por el tema de las desapariciones de personas y se entregó evidencia para que la autoridad del organismo internacional saque sus propias conclusiones.

“Se cumplieron los objetivos que teníamos de poner ante ellos la situación de Veracruz, dimos quejas sobre la situación que estamos viviendo como que no hay investigación, no hay trabajo forense. De los hallazgos de Arbolillo que son 65, no se ha identificado uno solo en lo que va del año. La impunidad absoluta, que no tenemos solución porque sigue habiendo desapariciones”, externó la entrevistada.

La activista confió en que esta visita pueda generar cambios positivos y avances a favor de las personas que buscan a un ser querido, pues estiman que haya alguna recomendación hacia el gobierno del estado de Veracruz.

Díaz Genao recordó que desde hace 11 meses realizan trabajo de búsqueda en la comunidad de Arbolillo, sitio donde encontraron los más de 367 cuerpos, de lo que sólo se han identificado 50 restos y 30 de ellos aún no han sido entregados debido a que la Fiscalía no ha dado cumplimiento a todos los procedimientos y están detenidos.

Por su parte, Díaz Genao exhortó a las familias a que acudan a las instalaciones de los Servicios Periciales ubicadas en la ciudad de Xalapa para que revisen el catálogo de prendas que se han recuperado en la zona de Arbolillo, a fin de que puedan identificar algún miembro, se puedan iniciar los procedimientos para su entrega y darle la sepultura adecuada.

