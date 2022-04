Sin identificar 50 cuerpos hallados en fosas desde 2019: Colectivo Solecito

Sin identificar 50 cuerpos hallados en fosas de Colinas de Santa Fe desde 2019: Colectivo Solecito Veracruz

La integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, Rosalía Castro Toss, dijo que hay 50 cuerpos que se hallaron en fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe entre los años 2016 y 2019 a los que todavía no se les practican las pruebas de ADN para su identificación.



En ese sentido, Castro Toss manifestó que el rezago en la identificación humana es “muy grande” en el estado de Veracruz, ya que a esos 50 casos se suman los cuerpos de las personas que se han hallado recientemente en otros sitios donde se exploraron fosas clandestinas.



“Es muy grande (el rezago de identificación de cuerpos), es muy grande, nada más les puedo decir que nosotros estuvimos trabajando en Colinas de Santa Fe tres años, entramos en 2016 y todavía hay 50 cuerpos que no se tiene el ADN, estoy hablando de 2016, salimos en 2019, 20, 21, 22, tres años y que no hay ADN de esos tesoros que sacamos porque no se dan abasto más aparte todos los que se van acumulando”, subrayó.



Por otra parte, la activista calificó como “una gran noticia” que la Cámara de Diputados aprobara la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, ya que permitirá abatir el rezago que se tiene en cuanto a la confrontación de las pruebas de ADN no solo en el estado de Veracruz, sino en el país.

La integrante del Colectivo Solecito de Veracruz confió en que el Centro Nacional de Identificación Humana cuenta con los recursos humanos y materiales para cumplir con sus objetivos, ya que, de lo contrario, consideró que todo se quedará en “mera palabrería”.



Además, Rosalía Castro Toss aseguró que la creación del Centro Nacional de Identificación Humana permitirá explorar fosas comunes donde se sepultaron cuerpos a los que no se les practicaron pruebas de ADN.



“Para mí fue una gran noticia, eso es lo que hacía falta ya, ahora que lo pongan en práctica porque si bien es cierto que para eso es creado, hay tanto rezago que tenemos, sobre todo de larga data y recientes que se van acumulando y no le dan seguimiento, ojalá que así como lo pintan y lo ponen lo lleven a cabo”, finalizó.

Con información de AVC Noticias

