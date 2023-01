Sin hallazgos recientes, el operativo mochila en el Ilustre Veracruzano

El Ilustre Instituto Veracruzano, ubicado en el municipio de Boca del Río, continúa realizando de manera sorpresa el operativo mochila, con la finalidad de prevenir adicciones y agresiones, sin embargo, no se ha detectado ningún hallazgo reciente, dijo Víctor Manuel Jiménez Méndez, director de la Secundaria General del IIV.

“Hasta ahorita no hemos encontrado nada, el incidente del cual me comentaban de intoxicación no sucedió en secundaria, sucedió en bachillerato y esa información no la tengo”, comentó.

El entrevistado aclaró que el incidente registrado en noviembre del año pasado, donde siete estudiantes resultaron intoxicados en el Ilustre Instituto Veracruzano, eran de tercer semestre de bachillerato.

Destacó que el operativo mochila se lleva a cabo con toda tranquilidad, donde los alumnos y alumnas nunca se niegan a mostrar el contenido de su mochila, e incluso los padres de familia siempre han manifestado estar de acuerdo.

“No hasta ahorita no se niegan, el trato con los alumnos ha sido muy empático, tenemos ese tacto, incluso con los papás, incluso hay papás que nos dicen háblele fuerte y les decimos que no se trata de ser violento, hay que tener serenidad y que estamos en un equilibrio emocional, para que él esté igual”, comentó.

Lo que si se presenta es la pérdida de celulares que, al ser reportados, son en su mayoría recuperados, pero se deje en claro que la institución no se hace responsable de los objetos personales de los alumnos.

“Lo que si pasa es que se pierde el celular, tenemos que atender esa parte, primero decirles a los padres que desde el inicio se les dijo que la escuela no se hace responsable por los objetos particulares y personales de los alumnos, pero se atiende y en la mayoría de los casos, se localiza y se entrega el celular, pero es la parte de la atención y se logra éxito”, concluyó.



