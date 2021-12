Sin fecha aún para culminar el pintado en la fachada del recinto sede del IVEC

Autoridades del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) desconocen la fecha en que podrían terminarse los trabajos de pintado y mejora de la fachada del Exconvento Betlehemita Centro Cultural ubicado en la avenida Zaragoza esquina Canal del centro histórico de la ciudad.

Toda vez que la primera fase de la prueba de pintado no se adhirió debido al difícil tratamiento que resultan las construcciones de piedra muca, explicó la directora general del IVEC, Silvia Alejandre Prado.

Agregó que esta es una obra que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), sin embargo, es impreciso establecer fechas de entrega, ya que contravienen factores como el clima y, para lograr un buen trabajo, se debe contar con buenas condiciones del tiempo.

“Desafortunadamente el material, que es autorizado por el INAH, no tuvo la adherencia necesaria porque trabajar con piedra muca, con el material con que están construidos muchos inmuebles de Veracruz que son monumentos históricos es muy difícil trabajar con ellos. No tuvo la adherencia y se tuvo que retirar y empezar de nuevo”.

“Estamos en garantía, es decir, no tuvo otro costo, sino que es la garantía de la empresa que se trabajó con la SIOP (..) No lo sabemos, no quisiera dar una fecha (..) porque ha habido lluvias atípicas, porque ha habido nortes, no sabemos cómo viene el clima para Veracruz y necesitamos un proceso de secado” dijo la funcionaria.

En entrevista, la encargada del recinto sede dio a conocer que personal especializado es quien se está encargando de retirar el primer tratamiento, aunque se trata de un proceso largo y laborioso por el gran tamaño de la fachada.

Alejandre Prado confió en que antes de que concluya el año ya esté retirado todo el material y comiencen nuevas pruebas de adherencia también para tener la certeza de que se hará un buen trabajo, tanto en la fachada, como en la terraza en donde hay oficinas.

Igualmente recordó que, para estas faenas se están destinando 450 mil pesos, cuyas labores comenzaron a principios de año, en este período de pandemia.

La directora general del IVEC reiteró que se trata de un trabajo largo debido a lo detallado de la obra, sin embargo, dijo que se está atendiendo y se resolverá en el tiempo necesario, pues no hay una partida presupuestal etiquetada para el mantenimiento de los 14 recintos culturales, más los teatros, existentes en la entidad, por ello, se programan y se establecen prioridades.

“Entonces, destinamos un recurso para dar mantenimiento a la mayoría de los recintos y planteamos los proyectos por etapas porque no es posible abarcar proyectos integrales de monumentos históricos tan grandes como este”

No obstante, reveló que en todos los recintos se han efectuado rehabilitaciones hidrosanitarias y eléctricas, que, aunque no son visibles, se han llevado a cabo en localidades como: Papantla, Orizaba, Coatepec, Veracruz, Boca del Río y Xalapa y espera que más delante de pueda dar un mantenimiento preventivo.

Finalmente, remarcó que, al tratarse de un monumento histórico, en todas estas labores se trabaja de la mano con el INAH, lo cual, también lleva su tiempo, pues ellos también están saturados.

Pues tienen que asignar a una supervisora, plantean el proyecto, se pone a aprobación y se define el material que en esta ocasión fue: oxical para la fachada y el aglutinante, los cuales, no funcionaron y habrá que repetir el proceso con otros materiales.

