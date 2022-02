Sin casos de covid tras retorno de alumnos a la UV en la zona conurbada

La Universidad Veracruzana Región Veracruz-Boca del Río, informó que tras el regreso a clases de manera presencial del 20 por ciento del alumnado, el pasado 2 de febrero, no se ha reportado ningún contagio por covid-19, dijo el vicerrector de la UV, Ruben Edel Navarro.

El entrevistado aseguró que los protocolos sanitarios han funcionado, sobre todo los filtros sanitarios que fueron colocados en las entradas y salidas a cada facultad.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún absolutamente ningún reporte, no hemos tenido contagios, no descartamos que existan o que puedan existir, en el orden de las probabilidades, como cualquiera otra enfermedad incluido el covid-19, puede suceder pero para esos tenemos protocolos muy claros de como atenderlos”, comentó.

Reiteró que los estudiantes tuvieron la fortuna de elegir si regresar a clases presenciales, híbridas o virtuales.

Recordó que únicamente las facultades de Enfermería, Administración y Artes, han sido las que han retornado a las clases presenciales.

Destacó que en un mes o mes y medio, se podría analizar si se incrementa el porcentaje de alumnos que puedan retornar a clases presenciales, donde quizás algunas facultades se podrían sumar al regreso en esta modalidad.

“El plan existe y está en nuestro portal, hay una proyección que a mes o mes y medio, las condiciones afortunadamente han cambiado favorablemente, el incremento de las vacunas han tenido su efecto en nuestra población estudiantil y esto es probable que se modifique, pero aún hay que tomar las medidas pertinentes y espero que se modifique en un mes o mes y medios se pueda revalorar la cantidad de estudiantes que tenemos de manera presencial”, comentó.

Destacó que existe un buen ánimo en los estudiantes que han retornado a las clases presenciales, muchos de nuevo ingreso que deseaban retornar a clases y conocer su universidad, tras dos años de pandemia.

