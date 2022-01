Siguen en pie Festival de la Salsa y Carnaval de Veracruz, señalan hoteleros

Hoteleros de la zona conurbada confirmaron que, al momento, todo sigue en pie para que se lleve a cabo el Festival de la Salsa y el Carnaval de Veracruz, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz, Santiago Caramés Chaparro.

Agregó que, para este inicio de año, se estarán sumando a las diversas actividades que atraerán en próximas fechas una gran cantidad de turismo deportivo y de convenciones, generando movilidad económica.

“Tengo entendido que está programado para el mes de junio el Festival de la Salsa, principios de junio, si no me equivoco y, también en junio está programado Carnaval, antes de eso tenemos el medio maratón que es el 23 de enero y tenemos algunos otros temas de congresos que no son tan masivos como Carnaval o Festival de la Salsa, pero sí son eventos de importancia para la economía y todo sigue en pie, hasta donde sé todo sigue en pie”, dijo en entrevista.

En el marco del anuncio de la segunda emisión del Medio Maratón Boca 2020-2021, el hotelero agregó que, pese a la cuarta ola de covid-19, al momento no se tiene conocimiento de que pudiera cancelarse alguno de los eventos programados.

El líder empresarial comentó que, al momento, estas condiciones sanitarias adversas las están tomando con mayor experiencia y más compromiso, por lo que consideran que todas estas actividades se desarrollen con todos los cuidados necesarios.

Al respecto, Caramés Chaparro reconoció que el turismo deportivo y de negocios han sido de gran impacto para atraer al turismo y no solo para el ramo hotelero sino para todo el sector de servicios y de la misma economía.

“Es un beneficio el turismo que ayuda a muchísima gente en la zona conurbada y no solo el turismo deportivo, sino el turismo de negocios, al final de cuentas, todo es turismo”, señaló el líder empresarial.

En este tenor, el representante del sector aseveró que todo suma en estos momentos, aunque no se trate precisamente de grandes eventos que atraigan la presencia masiva de visitantes, como es el caso del Festival de la Salsa o Carnaval.

