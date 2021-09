Sigue hospitalizada la joven agredida a martillazos por su ex en Veracruz

Karla Guadalupe, joven de 27 años agredida a martillazos por su expareja sentimental Ernesto “N”, el pasado 31 de agosto en esta ciudad, continúa en su tratamiento de 14 días en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz y, aunque su estado de salud es estable, todavía no será dada de alta, informó la madre de la afectada, Corey Pulido Granda.

En este sentido, mencionó que, por segunda vez, le harán evaluaciones de la vista, se le realizará una tomografía, la valorará un neurólogo para verificar que todo se desarrolle favorablemente para la salud de Karla.

“Karlita está bien por ahorita, gracias a Dios. Está en sus terapias, con psicólogos y todo lo que sigue (…) Karla todavía no camina, Karla todavía no habla como ella hablaba, tiene muy agudas sus palabras, pero espero, sigo esperando con calma porque es mucho exigirle a Dios. Ya me la salvó, ya lo que sigue es un proceso de esperar (…) Estable y hasta que yo vea a mi hija caminando por sí sola y vuelva a retomar su vida, entonces voy a decir que Karla está normal”, dijo en entrevista.

Agregó que, posteriormente, ella estará informando en torno a su situación jurídica, pues al momento, no ha sido notificada por parte de las autoridades encargadas del proceso que sigue la denuncia en contra del agresor Ernesto “N” y siguen a la espera.

“Nada más lo que sabemos es lo que saben todos ustedes que supuestamente, se entregó, pero no sé si se entregó, lo agarraron, nada, nada”.

Al respecto, Corey manifestó tener temor a que el agresor de Karla Guadalupe quede en libertad, pues ella y su familia han pedido que se haga justicia en este caso, pues su hija casi pierde la vida a causa de las agresiones recibidas por parte de Ernesto “N”.

Exhortó a las autoridades a sancionar con todo el peso de la ley a este sujeto, pues, aunque Karla no perdió la vida, sus intenciones fueron acabar con ella y lastimarla y eso es un delito que se paga con cárcel, además, de que es un peligro para otras personas y no puede quedar en libertad.

“Sí, mi temor es que lo quieran dejar en libertad, pero pues también estoy segura de que una persona como él no puede estar en libertad. Yo exijo justicia y la voy a seguir exigiendo porque lo que hizo no fue una gracia y si él se entregó creyendo que, porque mi hija está viva, su delito es menor, es lo mismo, nada más porque dios no permitió que Karla cerrara sus ojos, pero es lo mismo”.

Te puede interesar

Pulido Granda aseguró que por parte de ella y su familia no habrá perdón ni olvido, pese a que la primera vez que la agredió no actuaron en su contra por la difícil situación por la que atravesaban en ese momento, sin embargo, insistió en que esta vez no quitarán el dedo del renglón para que él sea castigado.

La madre afectada expuso que, aunque tienen cierta protección, ya que la policía hace rondines en las afueras del hospital, ella y su hija viven aterrorizadas a causa de estas malas experiencias y, por lo pronto, Karla está en terapia con psicólogos del nosocomio.

Sigue hospitalizada la joven agredida a martillazos por su ex en Veracruz

“Sí tenemos protección porque nos dan rondines y todo. Estamos más tranquilas, pero pues Karla está aterrada, no puede ser la niña normal que yo tenía”.

Finalmente, Corey confió en que con el apoyo de médicos y de Dios, su hija podrá caminar nuevamente y rehacer su vida con dignidad, como ella merece.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.