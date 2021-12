Siete de cada 10 mascotas regaladas en Navidad son abandonadas.

Ante la gran cantidad de mascotas que son abandonados diariamente en las calles, en patios o en azoteas, la presidenta del Grupo Amo la Vida Pro Mejora Animal, A.C., Ana María Rivas Sáenz, hizo un llamado a las familias a no regalar animales en Navidad o en reyes como si se tratara de juguetes, pues estiman que de cada 10 mascotas que se entregaron como regalo navideño, al menos siete de ellas, fueron abandonadas.

“Yo creo que, sin exagerar, siete van a la calle, fácil, porque, inclusive, muchos perritos de raza, últimamente nos ha tocado. Nos tocó recoger a una perrita en la carretera San Julián, un Schnauzer, que es un perro de raza muy deseada, claramente alguien que vivía por ahí, en un carro, lo dejaron ahí, o sea, esas infamias ¿de qué se tratan?, a nosotros nos indignan mucho porque primero mucho amor y luego los abandonan”, externó la activista.

Agregó que, por el contrario, si están pensando en llevar a casa una mascota, que den la oportunidad a alguna que se encuentre en condición de abandono esperando ser adoptada, sin embargo, no en estas fechas.

En este tenor, pidió a las y los adultos analizar si podrán asumir el compromiso de brindar cariño y mantener por lo menos unos 15 años o más a un perro o gato, proporcionarle vacunas, atención médica cuando la necesite y aguantar las travesuras normales de un cachorro.

La protectora recordó que, muchos de los animalitos que están sufriendo el abandono en las calles, antes fueron un regalo de navidad o del día de reyes, por lo que, antes de cumplir un capricho, deben ser sensibles y responsables de estos encargos, pues las únicas que sufren son las mascotas.

“Es muy importante que la ciudadanía entienda que los animales no son juguetes ni artículos de temporada, porque es una gran responsabilidad, no es nada más ahorita de que, ahorita por complacer el capricho de un niño de darle un animalito para que el próximo año, ese animalito o acabe en la calle o acabe maltratado en una azotea, entonces, es muy importante que los papás ya también concienticen que el animalito sufre, siente, requiere cuidados igual que un hijo y que no es solamente tenerlo de chiquito y ya cuando esté grande me deshago de él”, afirmó la entrevistada.

De manera respetuosa, pidió a mamás o papás a que si se trata de cumplir un sueño momentáneo es preferible regalar un muñeco de peluche o de baterías, en lugar de hacerse de un compromiso que no podrán asumir.

No obstante, Rivas Sáenz sugirió a la ciudadanía que desee adoptar a que lo haga, pero no en estas fechas, dado que se arriesga al animal a que funja como regalo de un menor y, al año, lo manden a un rincón del patio de las casas, azoteas o, peor aún, a las calles.

