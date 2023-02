Si se analiza disminución de tarifas para Veracruz: Nahle

La Secretaría de Energía federal, Rocío Nahle García, confirmó que aunque es facultad de Comisión Federal de Electricidad (CFE), si se está revisando la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz.

De hecho, puntualizó, la zona que más solicitudes acumula ante la Comisión Federal de Electricidad para la disminución de tarifas es la conurbación Veracruz – Boca del Río.

En entrevista radiofónica, subrayó que el tema, corresponde a CFE y no se adelantará a dar mayores detalles pero es un hecho que está en análisis.

“Si, si lo estamos revisando, estamos en zonas por ejemplo la zona de Veracruz y Boca del Río que es donde tenemos más solicitudes efectivamente por el gerente de Suministro Básico”, confirmó.

Además, aclaró, también se está “empujando” para que sean las zonas marginadas del Estado una de las más beneficiadas.

“Yo no quiero hacer una mención porque eso le corresponde a la CFE pero si estamos empujando en la CFE para que haya una reclasificación sobre todo en las zonas marginadas donde el (sic)…salario la gente batalla más, en eso he hecho yo hincapié con la CFE para que hagamos un sacrificio, claro soy la Secretaría de Energía y me dicen ‘oye Veracruz pero también queremos Campeche, pero también queremos Chiapas y así tiene que ser en todo el país y estamos trabajando en ello”, agregó.

Destacó que así como Veracruz solicita la reclasificación de tarifas eléctricas, otras entidades hacen lo propio y por ello, personalmente ha tomado el tema.

“Es un tema que tuve que atender personalmente porque nos llegaron solicitudes, revisamos cuál era la reclasificación, la tarifa que teníamos porque todo el estado pide una tarifa que es 1F y esa tarifa de acuerdo a la CFE se da en zonas de extremo calor, nosotros dijimos a ver, tenemos estos puntos de extremo calor, lo cruzamos con Conagua”, explicó.

Hasta ahora, aunque Veracruz goza de las tarifas más bajas del mercado, no cuenta con la mínima que es la 1F, reconoció.

“La CFE nos ha comentado y en su estudio financiero que tiene, Veracruz de de los estados que tiene las tarifas bajas, vamos a llamarle así, no tiene la 1 F Veracruz que es la más baja de todas pero tiene tarifas de las más bajas en comparación con estados que hace frío, que sus temperaturas son diferentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo?”, detalló.

Aún así, la CFE absorbe parte de los costos y con ello evita que las tarifas se disparen.

“Cada mes la Secretaría de Energía junto con la Secretaría de Hacienda cuidamos que las tarifas eléctricas no estén por arriba de la inflación pero no nada más pide Veracruz sino todo el país pide que las tarifas las bajen, hay una crisis energética.

En México somos de los países que tenemos menor tarifa en la energía eléctrica por la CFE, la CFE está absorbiendo muchísimo de los costos y es parte de su función”, agregó.

