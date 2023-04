La diputada local, Anilú Ingram Vallines reconoció que el regidor de Veracruz, Sebastián “N”, quien es acusado de delitos contra las mujeres no tiene fuero constitucional; sin embargo, en este momento, es una decisión personal el separarse o no de su cargo, aunque aseveró que por congruencia debería de hacerlo, para poder enfrentar las denuncias que tienen su contra.

Agregó que los únicos integrantes del Cabildo que cuentan con fuero constitucional son la alcaldesa y el síndico.

En ese sentido, resaltó que en este caso, el único ente que tiene las facultades para determinar la culpabilidad o no del actual regidor de Veracruz, es la Fiscalía General del Estado (FGE).

La priista mencionó que si las víctimas quieren ejercer una mayor presión pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

“Propiamente estoy enterada que se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado, exigimos a las autoridades que tomen con la seriedad, con el compromiso y bajo las facultades establecidas este caso, evidentemente; ¿y qué procede desde el Congreso?, de acuerdo al Artículo 127 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el regidor puede llevar su proceso y cuando se ha vinculado, en este caso después de que se desahoguen todas las líneas de investigación. Ojo, yo quiero dejar muy en claro, yo soy profundamente empática con las víctimas, y yo de entrada, yo les creo a las víctimas”.

Si FGE vincula a proceso a regidor, Cabildo debe notificar a Congreso para llamar a suplente: Anilú Ingram

“Pero a mí no me corresponde, no soy Juez, no son mis facultades, y esas las tienen que determinar justamente ellos, las autoridades pertinentes. En caso de que el regidor sea vinculado a proceso, automáticamente el Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz nos notificará al Congreso, el Congreso lo suspende y manda a llamar de manera inmediata al suplente o a la suplente no sé quién sea la persona, pero ese es el procedimiento de acuerdo a lo que establece la ley, ¿y qué buscamos?, ¿qué exigimos?, justicia para todas las víctimas, en este caso ya en cualquier otro”, recalcó la legisladora priista.

La mañana de este jueves la diputada local, Anilú Ingram Vallines, inauguró un mural conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, en la secundaria “José Azueta” del municipio de Boca del Río.

Con información de Alejandro Ávila

