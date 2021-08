SEV y el Congreso Local deben entregar escrituras a los planteles educativos

De acuerdo con Miguel Hermida, el Congreso Local y la SEV son los encargados de entregar las escrituras a los planteles educativos de Veracruz

Un total de 67 escuelas públicas ubicadas en el municipio de Veracruz, no cuentan con títulos de propiedad, principalmente del nivel básico y media superior; lo cual no les da certeza jurídica de sus predios y no podrán ser beneficiadas con recursos de estrategias estatales y federales.

Miguel David Hermida Copado, regidor con la comisión de educación municipal, lamentó que la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), únicamente se lave las manos y acuse al Ayuntamiento de Veracruz, de no entregar las escrituras a los planteles educativos.

Destacó que corresponde al Congreso Local y SEV, dar celeridad en la entrega de escrituras a planteles educativos.

“Primero evidentemente habla desde un profundo desconocimiento, nosotros no podemos enajenar una escuela por mutuo propio, es decir, la Secretaría de Educación en Veracruz, tendría que darle el seguimiento al procedimiento, el procedimiento es muy sencillo”, comentó.

El entrevistado aseguró que, desde el inicio de la administración municipal, se detectó que existían escuelas que, desde el año de 1950, les fue entregado un predio para construir una escuela y nunca se llevó a cabo el proceso.

Por ello, hace un año y medio, el Ayuntamiento de Veracruz, hizo entrega de las actas de donación de todas las escuelas pendientes.

Lo que sigue es que la legislatura local, pueda permitir que aplique la baja en ese activo fijo de la ciudad y posteriormente la Secretaría de Educación a través de su dirección jurídica, pueda escriturar.

“No es un proceso que el ayuntamiento diga toma y te entrego el predio, siempre hemos mostrado disposición para entregar los predios, pero la SEV, no le da el seguimiento necesario, es muy fácil hablar y decir es responsabilidad del ayuntamiento”, comentó.

Destacó que alrededor de 67 escuelas pertenecen al ayuntamiento porteño, que tiene la plena disposición de entregar los predios, pero que continúen con el proceso, ante la carencia de una figura jurídica para realizarlo.

“Son alrededor de 67 escuelas que estaban en nuestra posesión, son 127 escuelas recuerdo a lo mejor este dando datos erróneos, pero nosotros entregamos 30 actas de donación, que es el acta de cabildo donde el ayuntamiento muestra el interés hacia la escuela y hacia la Secretaría de Educación en Veracruz, para que ellos puedan recibir en donación el predio donde están ubicados”, comentó.

Están en espera de que el Congreso Local de Veracruz, sesione para dar de baja estos predios y que sean canalizados directamente a las escuelas.

Citó como ejemplo la escuela primaria Elena V. del Toro, donde se construyó una barda con recursos del Ayuntamiento de Veracruz.

Esto debido a que es propiedad del municipio y que hace falta que sea entregado el predio en donación a la misma.

