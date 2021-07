SEV reconoce alza en casos de maltrato infantil durante el confinamiento

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) reconoce un alza en los casos de maltrato infantil durante el confinamiento por el covid-19

El confinamiento derivado de la pandemia de covid-19, le complicó al magisterio la detección de casos de violencia infantil en el entorno intrafamiliar en la región Veracruz, debido a que la educación vía remota impide tener un contacto directo con las y los alumnos.

Y de esta forma, percibir conductas o indicios físicos de que ello está aconteciendo, señaló la enlace de Protocolos para Atención de Acoso, Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual en la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Veracruz, Lorena Cassanis Castañares.

La servidora pública expuso que, en la delegación de Veracruz se han observado al menos seis casos de maltrato a menores durante las clases a distancia, en donde perciben situaciones de insultos, humillaciones y golpes leves en la cabeza; en donde en todos los casos se buscó dialogar con los padres de familia para asesorarlos y hacerles algunas recomendarles que eviten este tipo de actos.

Recordó que, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), durante la pandemia, ha crecido el maltrato y abuso sexual infantil en casa, pero desafortunadamente ha sido muy complicado detectarlo.

La enlace de Protocolos para Atención de Acoso, Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual en la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Veracruz, Lorena Cassanis Castañares. Foto: Alina Krauss

“A través de la clase a distancia se ha hecho evidente el maltrato hacia un menor, pero desgraciadamente las estadísticas no lo marcan así (…) Y que desgraciadamente ha sido menos posible para las autoridades tener acceso a esta información porque no se nota porque desgraciadamente cuando hacen este tipo de acciones, no lo hacen frente al monitor de la computadora (…)”.

“Las estadísticas dicen que son más los casos que se están dando, pero es menos la posibilidad de tener conocimiento de ello”, dijo Cassanis Castañares.

Asimismo, dio a conocer que, al momento, no se ha denunciado ningún caso, pues se trata de situaciones menores en las que únicamente se han comunicado con la mamá o el papá para orientarlos cómo prevenir ambientes violentos, los derechos de la niñez y protocolos alusivos.

Pues muchas de estas conductas se deben a la falta de información de los progenitores sobre cómo educar a sus hijas e hijos.

“Creen que educarlos con golpes, con insultos o determinadas situaciones, creen que es lo correcto, entonces, el problema es el desconocimiento de esta situación (…) Piensan que sus hijos son como de su propiedad y tenemos que cambiar esa percepción general como sociedad sobre ello. Los niños tienen sus propios derechos: derecho a ser escuchados y no pueden ser considerados como un objeto”.

Agregó que lo importante es lograr prevenir este tipo de abusos hacia menores de edad y conocer cómo actuar en caso de que se presenten, ya sea en los planteles educativos o al interior de los hogares, en donde, en caso de que se den en este último entorno, se trabaja coordinadamente con autoridades de los sistemas DIF y educativas.

De cualquier manera, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz les ha brindado facultades para capacitar a madres y padres de familia en torno a cómo detectar y evitar situaciones de violencia hacia sus hijas e hijos.

Reiteró que antes de la pandemia la detección de agresiones hacia sus educandos era más sencilla debido a que las y los pequeños presentaban ciertas conductas o indicios físicos de que habían sido violentados.

En donde el personal docente comunicaba el suceso a sus directores, estos a sus supervisores y ellos a la delegación en caso necesario, por lo cual, había más denuncias antes.

Finalmente, Lorena Cassanis reconoció que es un tema en lo que hay que trabajar mucho todavía, lo cual, favorecerá a fortalecer una cultura de respeto hacia las infancias veracruzanas.

