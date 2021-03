La Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) informó que durante la pandemia, 42 escuelas han sido saqueadas y robadas

En lo que va del confinamiento debido a la pandemia por covid-19, al menos 42 planteles educativos sufrieron de robos y saqueos, de los cuales, el 85% de ellos, fueron en el municipio de Veracruz, confirmó en entrevista para El Dictamen, el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Mario Adrián Rodríguez Rodríguez.

En este sentido, reveló que en su mayoría se trata de escuelas públicas, de nivel básico y los Centros de Atención Múltiple (CAM), por lo que ya se trabaja con la mesa interinstitucional de “Escuela Segura” en la que participan la Policía Naval, Policía Estatal, Fuerza Civil y la Fiscalía Regional Centro Veracruz, esta última, ha apoyado en el levantamiento de denuncias con reporte de algún delito.

Delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Mario Adrián Rodríguez Rodríguez. Foto: Alina Krauss

“Dentro de la conurbación Veracruz – Boca del Río lamentablemente ha sido el municipio de Veracruz donde el índice de robo en escuelas ha sido muchísimo mayor a los otros dos municipios. De hecho, prácticamente, puedo decirte que en Veracruz es el 85% de escuelas robadas que hay, del total de las 42”.

Roban cam #54 la madrugada de este miércoles

Por este motivo, el funcionario pidió la colaboración de la ciudadanía para que, ante cualquier indicio de algún ilícito hacia alguna institución educativa del que se percaten, puedan denunciarlo al 911, para que se actúe en consecuencia.

Pues incluso, hay centros educativos que fueron robados varias veces como es el caso del jardín de niños Elena V. del Toro de la colonia Zaragoza y como este mismo miércoles que fue robado nuevamente el CAM # 54.

“Posteriormente, ya como que lo dejaron tantito y ahora ya es con los CAM, tan solo esta madrugada, volvieron a meterse en el CAM # 54 y ya son varias ocasiones que se han metido en varios de ellos”, lamentó el entrevistado.

Te puede interesar:

En este sentido, señaló que hace unos meses se logró la detención de una persona y posterior a ello, no se ha podido agarrar in fraganti a nadie más debido a que estos atracos se comenten con frecuencia durante las madrugadas y cuando llegan las unidades policiales, ya no encuentran a nadie, únicamente los desperfectos ocasionados.

Rodríguez Rodríguez detalló que las afectaciones van desde el robo de las tuberías de cobre, puertas o ventanas de aluminio, cortan cables de luz, equipos de cómputo, climas y vandalizan, pues, aunque no se han llevado mobiliario como sillas y mesas, sí destruyen parte de las aulas y material de apoyo que sirve para complementar las clases de las y los infantes.

“Que han sido violentados y robados con varios eventos y han sido prácticamente en las mismas escuelas (…) Es importante que todos cuando vean ahí algún movimiento medio extraño cercano a las escuelas lo reporten al 911.

SEV: durante la pandemia, 42 escuelas han sido saqueadas y robadas

La mayoría de las escuelas están dentro de un chat que se llama “Escuela Segura” y ahí se dan a conocer las acciones que hay dentro de las mismas que han sido robadas y se reporta, pero sí es importante que mantengan el contacto con el 911 para que de atención inmediata”.

De la misma manera y sin precisar cifras, el delegado reconoció que los daños son cuantiosos, sin embargo, mediante el seguro de daños que tiene la SEV en apoyo a las escuelas que han perdido sus materiales y patrimonio de manera violenta, se les puede ayudar.

Por tal motivo, ellos piden continuamente a los directivos de los planteles el mantener al día sus inventarios.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.