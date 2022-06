SEV anuncia la Expo Feria Educativa 2022 en Veracruz y Boca del Río 

Tras el éxito que han tenido a nivel estatal, se llevará a cabo la Expo Feria Educativa 2022, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el próximo 14 y 15 de junio, teniendo como sede el World Trade Center (WTC), dijo el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba.

El entrevistado dijo que el objetivo es dar a conocer la oferta educativa que existe en el estado de Veracruz, luego de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) haya diseñado y puesto en marcha la plataforma informativa “Programa Emergente de Oferta Educativa” (PEOE) 2019-2020, con la finalidad de difundir en tiempo real los lugares disponibles de instituciones públicas del Nivel Medio Superior y Superior, y así, apoyar a los estudiantes que no alcanzaron cupo.

Dicha plataforma funciona como un atlas educativo que se va actualizando por parte de organismos públicos, particulares, federales, estatales, donde ya está incluida la Universidad Veracruzana (UV), donde se puede conocer toda la oferta educativa, sus características, modalidades, entre otras.

A fecha se han realizado dos Expo Ferias Educativas 2022, una en la Región Totonaca, teniendo como sede el Tecnológico de Poza Rica y la zona de las altas montañas, que tuvo como sede la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), donde se contó con una subsede en el municipio de Zongolica, donde se realizó un papaqui que también se realizará en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Durante las dos Expo Feria Educativa 2022, se han registrado más de 20 mil 500 participantes, es decir, la asistencia diaria de más de 6 mil 600 participantes y 86 equipos de proyectos productivos, que son proyectos académicos que están en proceso de maduración pero que ya tienen una formación, pero existen otros que ya tienen posibilidades para hacer productos y servicios para la sociedad.

En total se realizarán diez Expo Ferias Educativas 2022, que corresponden a las 10 regiones del estado de Veracruz.

La próxima se realizará el 10 de junio, en la Región Nautla, teniendo como sede la Expo Martínez que es una zona especializada en este tipo de eventos y posteriormente la Región del Sotavento, donde se incluyen a Veracruz y Boca del Río.

En una reunión que sostuvo con la Lic. Bertha Rosalía Ahued Malpica, directora ejecutiva del periódico El Dictamen, en las instalaciones del Ilustre Instituto Veracruzano (IIV), el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, aseguró que las Expo Ferias Educativas 2022, no son informativas.

Es decir, no se quiere solamente informar sino formar, es decir, “la propia comunidad está formándose al presentar sus proyectos al venderlos y al explicarlos, para que alguien los critique y analice y se tenga esa retroalimentación, pero por ejemplo ¿la educación donde está en el aula solamente? La respuesta es no, la educación no es para el aula, la educación es para la vida, entonces lo que queremos es que los jóvenes que la comunidad educativa salga y actúe con su realidad y con su comunidad”-

Destacó que las Expo Ferias Educativas tienen un componente llamado Magtayani que significa “Ayuda”, en la lengua Tutunakú, donde los estudiantes juntos con sus maestros, realizan actividades de responsabilidad social, por ejemplo, la limpieza de la playa El Raudal, donde participaron más de 600 personas.

“El magtayani, en tutunakú (totonaco) significa ayuda, quiere decir que la propia comunidad educativa va a salir a su comunidad local y va ayudar con sus fortalezas y conocimientos que está adquiriendo en la educación”, comentó.

Recordó que para el 2023, viene un cambio de todo el diseño curricular de la educación media superior, es decir, el bachillerato va a tener un tronco común, además que tendrá también una mayor relevancia el deporte, la ciencia y la tecnología, la educación emocional, la cultura mundial y el arte, lenguas, no solamente las extranjeras sino las indígenas.

Además, se quiere la participación de cinco agentes principales, como la educación, el sector productivo o empresarial, el gubernamental de otros que no sea educación, como Secretaría de Desarrollo Económico (Sedecop), que ha apoyado y la sociedad organizada.

Destacó que se trata de las primeras Expo Ferias Educativas 2022, dentro de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, como gobernador del estado de Veracruz.

Se ha dialogado con los presidentes municipales y regidores de educación y deporte, con la finalidad de que apoyen en el traslado de los jóvenes a las sedes de la Expo Feria Educativa 2022, sobre todo del nivel básico, mismos que los movilizan y los regresan a sus lugares de origen.

De visita por la conurbación Veracruz-Boca del Río, el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, recorrió varias instalaciones deportivas debido a que el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior (CONADEMS), reanudó sus Juegos Deportivos Estatales, donde los ganadores podrán pasar a la etapa nacional.

Detalló que los jóvenes de bachillerato y preparatoria de diferentes subsistemas tanto estatales como federales, como por ejemplo telebachillerato comunitario, hicieron sus competencias estatales en varias disciplinas, entre las que se encuentran beisbol, atletismo, futbol, volibol, básquet, incluso ajedrez.

