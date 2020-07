Servicios de aguas realizan cortes inhumanos durante plena contingencia Covid-19, esto al denunciar el presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, que los grupos MAS, CAB, Aguas de Río Medio y Aguas de Medellín están cometiendo actos inhumanos al cortar el suministro del líquido, por lo cual exhortó a las familias a no dejarse suprimir el servicio, ya que estas empresas carecen de orden de un juez para hacerlo.

Consideró actos de maldad que en plena pandemia del coronavirus los directivos de esas empresas que lograron la concesión del suministro de agua de manera oscura, estén lucrando con la necesidad de la gente, especialmente la más pobre, al realizar más de 1 mil cortes de agua al mes en la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Medellín.

En declaraciones a medios el presidente de MRD, en donde se agrupan diversas organizaciones civiles, reiteró que MAS, CAB, Aguas de Río Medio y Aguas de Medellín no tienen facultades legales para cortar el suministro de agua en los hogares, ni aún por falta de pago, ya que la ley establece que se necesita la orden de un juez.

“Sin embargo, si nos atenemos a ley internacional que ampara del derecho al agua, ni la orden de un juez puede autorizar cortes ya que en los hogares se debe contar con el mínimo vital de 50 metros cúbicos de agua por persona”, subrayó.

Calificó de falta de humanidad a estas empresas, a cuyos directivos no les importa la emergencia sanitaria por el Covid-19, ya que sin el vital líquido las familias no pueden asearse ni mantener las mínimas condiciones de salubridad para protegerse del contagio, “cuando estamos en semáforo de riesgo no solo rojo, sino al rojo vivo”.

Advirtió que ante la falta de atención de las autoridades municipales y estatales a las quejas que han interpuesto, como las 500 firmas que el año pasado hicieron llegar al alcalde de Veracruz, ahora se dirigirán a la Cámara de Diputados para exigir que cesen los cortes del vital líquido ya que cientos de familias ante la pérdida de empleos por la pandemia no tienen capacidad para hacer frente a los elevados montos de los recibos del agua.

Servicios de aguas no tienen facultades para realizar los cortes

Moncayo Parra instó a las familias a no dejarse cortar el agua en esta etapa de pandemia, y acercarse al Movimiento Renovador Democrático para integrar sus casos a la defensa legal.

“Defiendan la salud de sus hijos, de sus ancianitos, de toda la familia, porque quedarse sin agua en estos momentos es una acto criminal”, sentenció.

Expuso que estos grupos que operan el suministro de agua han caído en una situación de voracidad económica, a quienes solo les interesa el dinero, pero no la salud ni la estabilidad de la población.

