Sería imprudente el regreso a clases presenciales: CANACO

Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz (CANACO y SERVYTUR) se dijeron en contra del regreso a clases presenciales, toda vez que sería un gran riesgo sólo inmunizar contra el Covid-19 al personal docente y no a los estudiantes, lo que potencializaría el nivel de contagios, manifestó el presidente del organismo, José Antonio Mendoza García.

“De manera general, nosotros nos manifestamos que no se den las clases presenciales, en tanto no se vacune a toda la población (…) Desde luego que sí, es contraproducente, puesto que vacunas a los maestros, proteges a los maestros y dejas desprotegidos a los niños. Es muy importante ver esta situación (…) Sería imprudente que se regrese a clases”.

Al respecto, el representante del comercio establecido expuso que existe una gran preocupación por parte de los padres de familia al respecto, pues es difícil controlar el hecho de que las y los infantes se expresen con muestras de afecto al abrazarse, mantener cercanía a la hora de jugar y platicar, lo cual, los expone no sólo a ellos al virus sino al resto de los familiares con los que conviven.

“Yo soy padre de familia e igual, estoy en la misma situación de no dejar ir a la escuela a mi hijo en tanto no sean vacunados y en tanto el gobierno no se preocupe por la vacunación en general (…) Es diferente el niño al adulto. El niño se abraza y es efusivo y sus juegos, inclusive, le pueden ocasionar el contagio y puede dañar a toda la comunidad, a toda la familia (…) Es ilógico, cómo se va a vacunar nada más a los maestros y los niños no”.

Asimismo, reconoció que hay rubros comerciales que sí podrán verse beneficiados con el regreso a clases como el papelero, de venta de uniformes, mochilas, sin embargo, los resultados podrían ser peores al arriesgarse a contagios y defunciones, por ello, se deben buscar estrategias para reactivar poco a poco la economía sin exponerse tanto.

Por su parte, cuestionado sobre los reclamos de propietarios de escuelas particulares, en torno a que los gobiernos no permiten la apertura de planteles, pero sí de restaurantes y otros del giro, el presidente de la cámara argumentó que son situaciones diferentes, puesto que el sector de servicios ha sido el más lastimado, pues inclusive, muchos llegaron al cierre.

“Es el más sacrificado de todos los sectores comerciales y que estaban cerrando ya los hoteles y restaurantes y se solicitó se abrieran y se diera la facilidad, aunque todavía en Veracruz estamos en semáforo naranja”.

Para concluir, el líder empresarial solicitó a las autoridades que pretenden el regreso a clases de manera física a que consideren vacunas a toda la población y no sólo a unos cuantos, pues países como Estados Unidos ya lo están haciendo y, al paso que van las autoridades de salud mexicanas, en México se llevaría el resto de este año y parte del otro.

