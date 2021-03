“Ser ‘nenis’ me ha ayudado a ser autosuficiente”: joven veracruzana

-Karla Milet Fuentes Alapizco es una joven emprendedora de Veracruz que se dedica a la colocación de uñas de acrílico, a la renta y venta de mesas de dulce y productos orgánicos para hacer pedicure y spa.

A los 16 años de edad, cuando aún estaba cursando el bachillerato, Karla Milet Fuentes Alapizo empezó a guardar el dinero que le daban sus papás para la escuela. Con lo ahorrado, decidió emprender su propio negocio de uñas de acrílico.

Sin haber tomado ningún curso de capacitación, Milet empezó pintando uñas a sus compañeras de clase, por un precio de 20 y 25 pesos.

Posterior a ello, compró un kit para colocar uñas de acrílico. Sus principales clientas seguían siendo sus compañeras y las prefectas de Bachilleres de Veracruz, donde cursaba sus estudios.

Al notar que obtenía mayores ganancias, decidió ingresar a un curso, en donde perfeccionó su técnica, la cual ha mejorado con el tiempo.

“Ha sido una experiencia bastante satisfactoria para mí, porque es algo que me apasiona hacer; hay mucha gente que decide emprender un negocio o desarrollar una idea para obtener dinero, yo lo hice porque era algo que me gustaba”, comentó.

Karla Milet detalló que nunca pasó por su mente dejar la escuela. Es por ello por lo que concluyó sus estudios bachilleres y después ingresó a la Universidad Veracruzana (UV) para estudiar la carrera de Contaduría, en donde seguía colocando uñas postizas.

Te puede interesar:

Entrevistada por El Dictamen, Milet nunca se imaginó que la colocación de uñas, que empezó como un juego, sería su forma de ganarse la vida.

“La pandemia al principio sí fue un caso difícil, porque todas mis clientas se guardaron en sus casas y no me hablaban”, comentó.

Afirma que fueron dos o tres semanas de angustia, pero después recuperó el número de citas a domicilio, “siempre conservando las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, careta, gel antibacterial, para evitar algún contagio”; refirió.

A la fecha de hoy, Milet atiende entre 7 y 8 clientas de manera diaria, descansando solo un día por semana.

Otros emprendimientos

Tras la pandemia, decidió emprender otro negocio, ahora de venta de productos orgánicos para hacer pedicure y spa. Esto a través de las páginas de internet y grupos de Facebook, por lo que se sumó al grupo de las “Nenis”, palabra que deriva de los saludos que hacen ciertos vendedores a sus clientes.

Te puede interesar:

“Comencé primero vendiendo de a poco, en páginas de internet, precisamente como las ‘nenis’, en grupos de Facebook. Después me lancé a vender por mayoreo, tengo distribuidores en varios puntos de la ciudad de Veracruz“, comentó.

Milet también se dedica a vender y rentar mobiliario para las mesas de dulce, además de que elabora arcos de globo, etiquetas e invitaciones para fiestas.

Reflexiones

“Siempre trato de estar buscando alguna opción para generar dinero, porque sí se puede, la cosa es que te avientes y que canalice la idea y te avientes, que tengas el valor de hacerlo sin ningún miedo; de que si no resulta, si me va mal, yo creo que todos tenemos ese miedo, pero no va a resultad si no se atreven”, aconsejó.

Con miras a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Karla Milet Fuentes Alapizco mencionó que la clave para tener éxito al emprender tu propio negocio es perder el miedo a las personas y a intentar algo nuevo y diferente. “Solo de esa manera lograrás tu sueño, siendo tu propia jefa”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.