SEP mantiene secrecía sobre la red de pornografía infantil en escuelas

ONG acusa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene secrecía en torno a la red de pornografía infantil en escuelas

El reciente informe “Es un secreto. La explotación sexual en escuelas” dado a conocer por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI) en mayo pasado, en relación a los constantes abusos sexuales y pornografía infantil que se detectaron en 18 instituciones educativas y que afectaron a infancias de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca, es un secreto para los padres de familia y para la sociedad en general.

Pues autoridades educativas han sido omisas para dar a conocer esta lamentable situación por la que atraviesan diversas familias, señaló la psicóloga Lourdes Limón Olivo, presidenta de Maroma: Observatorio de Niñez y Juventud del estado de Jalisco.

Agregó que dicho informe tiene asentados decenas de registros ante dicha oficina en el período de 2008 a 2018, los cuales, por cierto, gozan de impunidad, situación que es preocupante, toda vez que no se descarta que estos casos pudieran estarse presentando en otras entidades de la república mexicana.

Por lo que, también hicieron un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues se trata de una Red de Pornografía Infantil, la cual deben de reconocer para que, se puedan tomar cartas en el asunto.

“Lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación de Jalisco admitan el nombramiento de “Red de Pornografía Infantil” porque eso significa que tendrían que hacer todo un replanteamiento y un montón de cosas internas y no lo quieren hacer (…)”.

“Estamos pidiendo a la Secretaría de Educación que haga público esto en las redes sociales de la misma secretaría y en la página para que los padres de familia estén informados y analicen el riesgo que hay en las escuelas, entonces, platico con mi hijo, lo acompaño todos los días, le hablo de sexualidad, de tocamientos, de cómo puede denunciar”.

Sin minimizar sus afectaciones, la activista detalló que la diferencia entre casos de acoso o violencia distan mucho del término de Red de Pornografía Infantil, pues los primeros podrían ser casos que, aislados, mientras que el informe que presenta ODI se refiere a varias instituciones educativas con varios casos.

Esto se detectó en 18 instituciones educativas

Incluso, hay una en donde se presentan hasta cinco denuncias de cinco pequeños diferentes, en donde no sólo se comete el abuso, sino que hay videograbaciones y el momento en que sacan del plantel educativo a la víctima.

“Los sacaron de la escuela, o sea, los niños son testigos de cámaras grabando y que los llevaron a otras estancias en donde convivieron y los obligaron a tener como cierto acercamiento sexual con otros niños que no están en la escuela(…) Son niños de preescolar, que están más o menos entre los 3-5 años” aseveró Limón Olivo.

Mencionó que luego del informe de ODI, Maroma en conjunto con otros colectivos, solicitó un reporte de la situación de casos de pornografía infantil en escuelas por parte de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ).

En donde en un principio se les negó, pero ante la insistencia, les explicaron que dichos casos acontecieron en anteriores administraciones, no admitiendo responsabilidad alguna y excusando que ya se encuentran capacitando a padres de familia y personal docente, hecho que no cuenta con protocolos apegados a una perspectiva de género.

Además, son engorrosos, revictimizantes y largos, tanto, que los padres terminan aceptando que cambien a sus profesores de plantel y/o cambiando a sus hijas e hijos de escuela, pues incluso las mismas autoridades educativas han aceptado que les dan hasta tres años para investigar un caso de abuso sexual, tiempo que representa una tortura para la niñez afectada que tiene que estar compareciendo y cumpliendo con protocolos.

La psicóloga manifestó que, de acuerdo a reportes periodísticos, de 2019 a la fecha se presentaron más de 130 casos en diversas escuelas de Jalisco de los cuales ninguno se ha resuelto y el riesgo más importante es que este problema se pudiera estar replicando en otros estados sin saberlo.

“Es una realidad y no sólo hay riesgo de que esto se extienda, sino que, además, nosotros hacemos responsables a la Secretaría de Educación Pública de que, cualquier situación que pase después del informe (ODI), no van poder lavarse las manos ni decir que no se quiso abordar porque, además, aquí tenemos los oficios en donde hemos intentado dialogar. Cualquier cosa que pase a partir de ahora en ese sentido, es completa y absolutamente su responsabilidad”.

En este tenor, Lourdes Limón lamentó que, a la fecha, padres y madres de familia carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.

No obstante, la niñez no cuenta tampoco con estos datos y medios para denunciar los hechos y en la mayoría de los casos, ni su familia ni profesores les creen lo que reportan, por lo que muchas infancias recurren a colectivas u observatorios como Maroma.

La activista indicó que la SEP y las secretarías estatales de Educación están obligadas a informar al respecto, no así de los casos en particular de cada víctima, pues esos sí requieren secrecía.

Por ello, insistió, es importante que se capacite a la niñez en estos temas para que sepan cómo actuar en estos casos, sin embargo, expuso que otro de los problemas a los que se enfrentan como colectivos y observatorios es que las autoridades educativas están pidiendo el consentimiento de los padres de familia para hablar de educación sexual.

Cuando es un derecho de las infancias, inclusive, durante la pandemia se presentó la iniciativa del “PIN Parental” a fin de restringir la educación sexual en las escuelas, sin embargo, esta no prosperó por considerarse violatoria de los derechos de la niñez y anticonstitucional; así también, consideró que la educación no debe ser mediada por grupos o la iglesia, ya que de acuerdo a la constitución esta es laica.

SEP mantiene secrecía sobre la red de pornografía infantil en escuelas

“A pesar de que están los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos una gran bronca para hablar de sexualidad dentro de las escuelas porque los padres de familia tienen un gran peso, a pesar de que no deberíamos estarles preguntando a un padre o madre si le damos la información o no porque es su derecho”.

Por su parte, recomendó a las mamás o papás que, de presentarse un hecho de esta naturaleza con alguna de sus niñas o niños, lo denuncien directamente a la escuela o en su defecto, en las fiscalías de cada región, además, les recomendó leer el informe ODI que se encuentra en el sitio facebook: https://www.facebook.com/Maroma-Observatorio-de-Ni%C3%B1ez-y-Juventud-112732756968058/ o en la página de la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades educativas a tomar cartas en el asunto y con seriedad este tema, toda vez que los colectivos feministas y observatorios de infancias les están haciendo su trabajo al capacitar, dotar de información, ofrecer talleres, autodefensa, entre otros a todos los entes involucrados, debido a que las escuelas no lo están efectuando.

