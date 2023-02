La declaración de culpabilidad de Genaro García Luna no debe ser celebrada, consideró el ex secretario de turismo y ex diputado, Enrique de la Madrid Cordero.

En conferencia de prensa en el marco del desayuno de socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de la Madrid Cordero, remarcó que los mismos testimonios que inculpan a García Luna, también señalan la posibilidad de que la administración actual recibió recursos del crimen organizado para financiar campañas.

“Creo que no hay nada que celebrar, porque el mismo testigo que habla de que pudiera haber habido culpabilidad de quien han declarado culpable, también habla de que pudo haber habido recursos-del crimen organizado-para la administración actual, entonces yo no veo que hay que celebrar”.

Subrayó que para México y los mexicanos está sentencia representa una gran vergüenza, puesto que no es posible que se tenga una imagen así, ni al interior del país, ni al exterior.

Sentencia contra García Luna no debe ser celebrada: De la Madrid

“Para los mexicanos es una gran vergüenza, pero sobre todo hay que tomarlo como una oportunidad y tomar el tema muy en serio (…) Evidentemente si lo han declarado culpable en Estados Unidos ellos tienen los elementos para pensarlo y lo han juzgado y lamentablemente no solo les ha afectado a otras administraciones, sino también ha habido expresiones de ésta (…) No podemos tener esa imagen, ni al interior, ni al exterior, México es un país que necesita mandar señalas de certeza y de respeto a la ley, pero también el que la haga que la pague, el que la haga que la pague en donde sea”.

En otro tema, el también considerado posible candidato a la presidencia en 2024, dio a conocer que asistirá a la concentración por la defensa del Instituto Nacional Electoral este próximo 26 de febrero en la ciudad de México.

“Iré a la concentración porque yo creo que la defensa del INE es la defensa de la democracia, y yo veo un gobierno federal que está atacando a la democracia, que nos quiere dejar sin alternativa, sin competencia y eso simplemente no lo vamos a aceptar”.

