Señalan a líder de cooperativa pesquera de apropiarse terrenos en Tarimoya

Pescadores que no han recibido los terrenos que les corresponden desde hace más diez años, en el Fraccionamiento Pescadores en Vergara Tarimoya, denunciaron públicamente a Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Industria Pesquera Veracruzana, de estar lucrando con los mismos al venderlos a personas ajenas al gremio.

El grupo de afectados se presentó con pancartas en la avenida Independencia y recordó que esos terrenos les fueron donados a la Cooperativa por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán, para crear allí una unidad habitacional para pescadores.

Sin embargo, Isabel Pastrana solo ha distribuido los terrenos a unos cuantos y la gran mayoría los está vendiendo a personas ajenas al gremio de pescadores, expuso Eduardo Ramírez Uscanga, secretario de la referida Federación de Cooperativas Pesqueras.

“Ya basta, queremos que venga una autoridad que le pare el alto. No les quiere entregar los terrenos a mucha gente, incluso a unos adultos mayores les dijo que no tenían nada que hacer porque no habían pagado la escritura”.

Reiteró que los terrenos ubicados a un costado de la Laguna de Tarimoya los donó Fidel Herrera Beltrán; posteriormente, APIVER otorgó recursos como indemnización por la ampliación portuaria, y se estaba por buscar una nueva reunión para ver lo de la construcción de casas.

Sin embargo, sostuvieron los inconformes, Isabel Pastrana ha manejado las cosas a su manera y no ha entregado ni terrenos ni casas.

Recordó que en los tiempos de Rosario Robles como titular de Sedesol se otorgaron unos cuantos, pero muchos pescadores quedaron pendientes.

“Venimos a pedir justicia, que se entreguen los terrenos. Eran 200 terrenos de 15 por 15 metros, de los cuales el señor Pastrana Vázquez los hizo más chiquitos; los redujo a 7 por 15 para que salieran más y los está vendiendo en 250 mil pesos a personas ajenas al gremio de pescadores”.

Te puede interesar:

Expusieron que se acercó una persona del gobierno del estado a ver la problemática, con quien están dialogando, y les pidió la copia de la escritura del terreno, la cual le entregaron

Denunciaron que Isabel Pastrana ya está vendiendo los terrenos y gente que no es del gremio está construyendo casas allí. “El mismo ya tiene allí una mansión con un galerón, mientras a las esposas de pescadores que han fallecido ni las quiere atender”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.