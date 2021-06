Señalan a diputado panista de promover las peleas de gallos en Veracruz

Mediante una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Veracruz presentada ante el pleno de la LXV Legislatura del Congreso local, el diputado local Rodrigo García Escalante plantea legislar el regreso de las peleas de gallos a la entidad, situación que está prohibida desde el 2018 al considerarse un acto de crueldad y maltrato.

Al respecto, la exdiputada Dalia Pérez Castañeda, quien impulsó en su momento la iniciativa de prohibición de las peleas de gallos, reveló que el diputado panista García Escalante intenta, antes de irse, dar marcha atrás a esa legislación contenida en un apartado de la Ley de Protección a los Animales.

Además, sostuvo la exlegisladora, Rodrigo García resta importancia a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió en aquellas fechas que ningún interés económico estará por encima de una práctica ilícita, pues esto no solo va en contra de todo el aparato democrático y constitucional de nuestro país si no que abre las puertas a actividades ilícitas que van más allá de las peleas de gallos

Destacó que la prohibición de las peleas de gallos en nuestro estado se da gracias al apoyo de las asociaciones animalistas y al rechazo que los veracruzanos tienen hacia a actos violentos que lastiman a los animales con fines de entretenimiento y cuya ganancia económica no beneficia al bien común si no que se refleja en una minoría de la población y se presta para acciones a su vez ilícitas.

Recordó que en el 2018 la Comisión Mexicana de Promoción Gallística ACl, presentó un amparo en el estado contra esa Ley, mismo que les fue negado, y al solicitar la revisión de dicho amparo éste fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el resolutivo histórico del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue que las peleas de gallos “No serán protegidas por la Constitución”.

Esto en una resolución única en el mundo basada en los test de proporcionalidad, bajo premisas como el que, si bien las peleas de gallos son consideradas una expresión cultural, no pueden ser consideradas como una práctica protegida por la Carta Magna y el sistema jurídico mexicano, toda vez que, aunque se piense que es una práctica arraigada.

Lo cual no representa una práctica cultural válida pues resulta cruel y no comulga con los valores establecidos en nuestra Constitución, por lo cual no será protegida por ésta.

Señaló que, en el mismo sentido, la Suprema Corte establece su compromiso respecto de las prácticas culturales que atentan contra los derechos fundamentales y los principios de un Estado democrático y constitucional de derecho, que tienen que evitarse y ser erradicadas, con apoyo del aparato jurídico.

Por lo tanto, sostuvo, no se ve afectado el derecho a la cultura, haciendo una clara distinción entre el derecho a la cultura y el permitir practicas crueles y de tortura que son contrarias a otros derechos.

Puntualizó que la Corte resolvió que la prohibición de las peleas de gallos en Veracruz no afecta el derecho de propiedad, el aspecto económico o la libertad de trabajo, pues está por encima procurar el bienestar y la protección de los animales.

Dalia Pérez subraya que, en la iniciativa presentada, el diputado Rodrigo García Escalante parece no comprender la jerarquía de las leyes, puesto que hace mención al papel de los gallos establecido por el Código Civil de nuestro Estado; ignorando que los principios que rigen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran por encima de cualquier ley.

“De igual forma parece ignorar con alevosía que uno de los principios fundamentales del derecho es el principio de no regresión, mismo que enuncia que ninguna normativa deberá ser revisada, reformada o derogada, si esto implica retroceder en la protección alcanzada con anterioridad cuando de derechos fundamentales y/o principios constitucionales se trate”, puntualizó.

Destacó que el legislador local en su iniciativa para restablecer las peleas de gallos hace referencias históricas, pero omite mencionar que en la mayoría de los países han sido prohibidas por la violencia que se ejerce contra los animales, y que además contribuye a la generación de un ambiente de extrema violencia en donde se realizan.

Omite también que el avance de la ciencia demuestra la capacidad de sentir de los animales, lo que ha llevado a plasmar en muchas constituciones el reconocimiento de sentencia de los animales, y la obligatoriedad moral y ética de eliminar la violencia que se ejerce sobre ellos por diversión e intereses económicos de algunos.

Comentó que García Escalante olvida que Veracruz ha sido ejemplo en legislación de protección animal, que el que muchos estados aún no han llegado a esas prohibiciones, solo demuestra que Veracruz sigue siendo punta de lanza en esa materia.

Lo que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que dio pie a ese fallo, que la misma Corte considera como histórico y que pone al país como un ejemplo de ética y procedimiento judicial.

Consideró que ante intentos posteriores de modificar esta legislación los veracruzanos han salido a pelear su derecho a la no violencia, no solo ante el Congreso sino también exigiendo al gobernador la no publicación de modificaciones que violentan los derechos de los veracruzanos.

