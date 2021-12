Señalamientos de Indira en mi contra, “una bajeza”: Guzmán Avilés

Al reiterar el apoyo a su compañero de partido Tito Delfín y su familia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, candidato del PAN a la dirigencia estatal, rechazó los señalamientos de la senadora Indira Rosales San Román, quien le acusa de tener responsabilidad en la detención de Delfín, su compañero de fórmula también en la búsqueda de la presidencia del partido en Veracruz.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Guzmán Avilés consideró que es una bajeza de Indira subirse en los hombros de la desgracia de Tito Delfín para levantar una bandera de víctima y sacar raja política.

“No quiero pensar que estratégicamente les conviene que ahora sea Indira la que encabece esta fórmula usando la imagen de Tito para buscar la dirigencia del partido”, señaló.

Hizo un llamado a los compañeros panistas ya que no es momento de división, “al panismo no le conviene, es mezquino y muy bajo vestirse de víctima con la desgracia de nuestro compañero preso”, subrayó.

Calificó de muy extraño que el gobierno estatal morenista haya esperado el inicio del proceso interno del PAN para detener a uno de los contendientes y provocar una pelea interna.

“Me parece muy sospechoso que si esa investigación viene desde el 2017 se haya esperado para detener sin previo aviso y en forma violenta a nuestro compañero”, puntualizó.

Pero subrayó que el actuar del gobierno del estado no es excusa para que la compañera de fórmula de Tito Delfín haya salido a denostarle directamente y a señalarle como responsable de esta situación.

“Tengo muchos años enfrentando gobiernos abusivos, incluso desde que Miguel Ángel Yunes estaba en el PRI y reprimía con investigaciones a sus enemigos”, refirió.

Aseguró que ha enfrentado a muchos gobiernos que arrasaron al PAN y no se dobló.

Sostuvo que él más que nadie sabe de los abusos, pues en su familia también fue víctima de arrestos en el pasado proceso electoral ” y no anduve buscando culpables dentro de nuestro partido”.

Reiteró que desde el primer minuto que supo de estos hechos ha buscado la unidad, la cercanía con todos los involucrados.

Señalamientos de Indira en mi contra, “una bajeza”: Guzmán Avilés

Destacó que ha buscado el apoyo de los organismos nacionales para que salieran juntos a exigirle al gobierno de Cuitláhuac García que pare estos ataques.

“Y no me voy a callar y lo diré muy claro, ni Indira ni su equipo aceptaron la unidad. No quiero pensar que estratégicamente les conviene que ahora sea ella la que encabece esta fórmula usando la imagen de Tito para buscar la dirigencia estatal”, matizó.

