La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Tercera Región Naval con sede en esta ciudad y puerto de Veracruz, informa a la sociedad en general que se encuentra abierta la convocatoria para que jóvenes mexicanos se enlisten en sus filas, formando parte del cuerpo de Infantería de Marina (IM) y del Servicio de Sanidad Naval como médicos y enfermeros (as) generales y especialistas.

Formar parte de la Armada de México permite, a quienes desean trabajar al servicio de México, capacitarse y desarrollarse con los más elevados valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, contando con diversos beneficios como: un sueldo seguro, servicio médico integral, fondo de ahorro, becas para sus hijos, seguro de vida militar, fondo de vivienda y vacaciones, entre otras prestaciones de ley.

SEMAR convoca a personal civil para las áreas de Sanidad Naval, Infantería de Marina y Protección Portuaria

Te puede interesar:

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser mexicano por nacimiento.

• Estatura mínima de 1.63 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres.

• Edad mínima de 18 años y no mayor a 30 ó 40 años (esto último, de acuerdo al nivel de estudios y al grado que corresponda al contratarse).

• Índice de Masa Corporal (IMC) no mayor a 24.9.

• Resultar apto en los exámenes médico y clínico que esta Institución realiza a los aspirantes.

• No ser desertor (a) de las Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna otra Fuerzas Armada, Institución de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Gubernamental, Estatal y/o Municipal.

• Nivel de estudios mínimo de secundaria o bachillerato concluido, para IM.

• Nivel de estudios de licenciatura o posgrado para Sanidad Naval.

Asimismo, entregar la siguiente documentación:

• Acta de nacimiento

• CURP

• Cartilla del SMN o constancia de trámite de liberación (excepto personal femenino).

• INE o recibo de trámite, adquisición o reposición.

• Comprobante de domicilio (reciente).

• Currículum vitae (únicamente para personal profesionista)

Los interesados en contratarse podrán presentarse de lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Funeraria Naval, ubicada en la calle Arista, esquina con Xicoténcatl, colonia Centro, Veracruz, Ver.

Para mayor información también se encuentra disponible, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas, el número telefónico 229 276 2233.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ